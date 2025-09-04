1988年ソウル五輪ボクシング競技のライトミドル級決勝で不可解な判定負けを喫し、銀メダルにとどまったロイ・ジョーンズ・ジュニア氏（56）に金メダルが贈られたことが分かった。

ジョーンズ氏が3日に公開したYouTube動画によると、同五輪金メダリストの朴時憲氏（59＝韓国）が2023年5月30日、米フロリダ州ペンサコーラにあるジョーンズ氏の牧場を訪問。「金メダルは僕が持っていたけど、君に返したかった。金メダルは君のものだ」とメダルを手渡したという。

ソウル五輪決勝ではジョーンズが2度ダウンを奪うなど圧倒しながら3―2で朴が判定勝ち。信じられないといった表情で落胆するジョーンズを朴が抱え上げて称えたが、ジョーンズは会見で「金メダルを盗まれた。返してくれ」と涙ながらに訴えていた。

ジョーンズは銀メダルにも関わらず大会最優秀ボクサーに選出され、プロ転向後はミドル級、スーパーミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級の4階級を制覇。パウンド・フォー・パウンド（全階級を通じての最強ランキング）で1位にランクされ、通算66勝（47KO）10敗の成績を残した。一方、朴はアマチュアを続けた後に体育教師となったが、“五輪史上最悪の判定”に世界中から批判が殺到し、一時はうつ状態となって自殺を考えることもあったという。

米国オリンピック委員会は1996年、旧東ドイツの秘密警察シュタージの文書から、審判員が韓国選手を勝たせるために金銭を受け取っていたことが分かったとして、国際オリンピック委員会（IOC）に調査を要求。しかし、IOCは97年、贈賄の証拠は見つからなかったと発表していた。朴の勝利とした審判員2人は五輪の審判資格を失い、疑惑の判定をきっかけにアマの採点システムも変更された。