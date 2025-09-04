地域新聞社は続急伸、２５年８月期業績の速報値で最終益が大幅増

地域新聞社<2164.T>は続急伸している。同社は３日の取引終了後、２５年８月期業績の速報値を発表した。売上高が３１億５０００万円（前の期比５．８％増）と増収。最終利益が３６００万円（前の期は３００万円）と大幅な増益となっており、業績を評価する買いを集めている。成長戦略の一環として推進している戦略的アライアンスに関連した受注の拡大などが奏功した。



地域新聞社はあわせて、放課後等デイサービス事業を譲渡する方針も開示。同社は２４年２月に経営体制及び戦略を刷新し、経営資源を重点分野に集中する方針を掲げた。同事業はノンコア事業と位置付けていたが、２５年４月以降は黒字へ転換するなど収益性は改善。譲渡するうえで適切なタイミングになったと判断した。



出所：MINKABU PRESS