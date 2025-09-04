ＰＨＣＨＤが高い、子会社の持続血糖測定システム販売事業を譲渡へ

ＰＨＣホールディングス<6523.T>が高い。同社はきょう、子会社のアセンシアが事業展開する持続血糖測定（ＣＧＭ）システム「Ｅｖｅｒｓｅｎｓｅ」の販売事業を米センシオニックス・ホールディングス に譲渡すると発表。これが評価材料となっているようだ。



ＰＨＣＨＤは収益性改善と効率的な事業運営の実現に取り組んでおり、今回の事業譲渡はその一環。アセンシアは２０２０年にセンシオニックスと独占販売契約を締結し、「Ｅｖｅｒｓｅｎｓｅ」を欧米で展開してきたが、今後の更なる成長のためには継続的な投資が必要であり、投資効率の観点から検証を行った結果、譲渡することが最適だとの判断に至ったという。なお、事業譲渡契約書の締結日は１０月３１日、譲渡完了は来年１月１日を予定しており、譲渡価額は現時点で未定だとしている。



出所：MINKABU PRESS