BTSのV（ヴィ）が出演する「コカ・コーラ ゼロ」のあらたなCM映像が公開された。

【動画】BTS Vがコーラを一気飲み！大型車をクールに運転する「コカ・コーラ ゼロ」新CM 【写真】これまでの「コカ・コーラ ゼロ」ビジュアル

■「ほんと美味しそうに飲む」勢いよくコーラを飲み干すBTS V

コーラ好きとして知られ、この夏「コカ・コーラ ゼロ」のアンバサダーに就任したV。CMではまずコカ・コーラの大型トラックを運転する、Vの日に焼けたたくましい腕が映し出される。Vは流れる音楽に合わせてノリノリの様子で、ドラムを叩く真似をするような仕草も見せた。

そしてVは、芝生の上でピザを食べながら退屈そうに過ごす人々を発見し、「爽快なものが必要じゃない？」とひと言。Vがボタンを押すと、トラックのコンテナから大量のコカ・コーラが供給され、一気にハッピーな雰囲気に。そしてVは女性に飲みかけのコーラを差し出し、最後は美味しそうにコーラを一気飲みするVの姿で締め括られた。

SNSでは「テテはほんと美味しそうに飲む！」「こっちまで爽やかな気分になる」「大好きな眉クイッにやられた」「キラッキラのカッコ良さと爽やかなイケメンオーラすごい」「コーラをゴクゴク飲むセクシーな喉元にメロメロ」「横顔綺麗すぎ」「大型車運転しててカッコいい！」「日に焼けた逞しい腕が男前すぎて」「ワイルドでカッコいい」「超絶かっこいい」「日に焼けた逞しい腕」「テテから飲みかけコーラもらいたいっ」など、熱い反響が起こっている。

■BTS Vが登場する「コカ・コーラ ゼロ」ビジュアル＆ムービー