ソニーグループ<6758.Ｔ>が５日ぶりに反発した。同社は３日の取引終了後、金融事業を運営する完全子会社のソニーフィナンシャルグループ（ＳＦＧＩ）について、パーシャル・スピンオフを１０月１日付で実施すると発表した。ソニーＧは５月１４日に、９月初旬の取締役会においてパーシャル・スピンオフの実行を付議する予定だと公表。９月２９日をＳＦＧＩの東証上場予定日とし、現物配当の効力発生日及び分配実行日を１０月１日とする方針を示していた。今回の発表内容はこの方針に沿ったものとなっているが、同社株への注目を集める方向に作用したもよう。株価は２５日移動平均線近辺まで調整していたが、値頃感を意識した押し目買いが優勢となっている。



配当財産となるＳＦＧＩ株式の帳簿価額の総額は約４６５１億８６６５万円。１株あたりの価額は７７円６１銭。なお、１株あたりの価額は会計上の帳簿価額に基づく金額で、実際のＳＦＧＩ株式に関して取引値段や株式価値を示唆するものではない。



出所：MINKABU PRESS