気象庁によりますと、きょう（４日）午前６時現在、台風第１５号は、種子島の南約１７０キロを１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。

今後の予想進路図は【画像①】のようになっています。

気象庁では台風１５号による影響の出るおそれがある地域で、気象情報を発表しています。

関東甲信地方気象情報

［気象概況］

４日３時の観測によると、熱帯低気圧から変わった台風第１５号は、奄美大島の東約１４０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は５日は、西日本から東日本の太平洋側沿岸を東へ進み、関東甲信地方には５日午後に最も接近する見込みです。

関東甲信地方では、台風周辺の暖かく湿った空気の影響で、５日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

関東甲信地方では、５日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の大雨となる可能性があります。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ３０ミリ

関東地方南部 ４０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

伊豆諸島 ３０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ３０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

伊豆諸島 ３０ミリ

４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ６０ミリ

関東地方南部 １００ミリ

甲信地方 １００ミリ

伊豆諸島 ８０ミリ

その後、５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ６０ミリ

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 １２０ミリ

伊豆諸島 １００ミリ



［風の予想］

関東地方と伊豆諸島では、５日は強い風が吹くでしょう。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １８メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １８メートル （２５メートル）

関東地方の陸上 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、５日はうねりを伴い、しけとなるでしょう。

５日に予想される波の高さ

伊豆諸島 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、５日夜遅くにかけて、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒し、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。また、関東地方と伊豆諸島では、５日は強風やうねりを伴った高波にも注意してください。

東海地方気象情報

台風第１５号は、５日に東海地方に最接近する見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。東海地方では、４日夕方から５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

４日３時に南西諸島付近の熱帯低気圧が台風第１５号になりました。台風第１５号は１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。今後、台風第１５号は北上したのち東へ進路を変え、５日に東海地方に最接近する見込みです。

東海地方では、４日昼前から５日夕方にかけて台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。

台風が予想よりも発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

４日から５日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

愛知県 ５０ミリ

岐阜県 ５０ミリ

三重県 ５０ミリ

静岡県 ５０ミリ

４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

愛知県 １８０ミリ

岐阜県 １８０ミリ

三重県 １８０ミリ

静岡県 １８０ミリ

その後、５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

愛知県 １００ミリ

岐阜県 １００ミリ

三重県 １００ミリ

静岡県 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに降水量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

愛知県、岐阜県、三重県 ４日夕方から５日昼前にかけて

静岡県 ４日夜のはじめ頃から５日昼過ぎにかけて

です。



［風の予想］

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

愛知県 海上 １８メートル （２５メートル）

岐阜県 １２メートル （２５メートル）

三重県 海上 １８メートル （２５メートル）

静岡県 海上 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

５日に予想される波の高さ

愛知県 外海 ４メートル うねりを伴う

愛知県 内海 ２メートル うねりを伴う

三重県 外海 ４メートル うねりを伴う

三重県 伊勢志摩内海 ２メートル うねりを伴う

静岡県 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

近畿地方気象情報

台風第１５号は、５日昼前から昼過ぎにかけて近畿地方に最も接近する見込みです。近畿地方では、４日夕方から５日夕方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。

［気象概況］

４日３時の観測によると、熱帯低気圧から変わった台風第１５号は、奄美大島の東約１４０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、５日昼前から昼過ぎにかけて近畿地方に最も接近する見込みです。近畿地方では４日昼前から５日夕方にかけて、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿中部 ５０ミリ

近畿南部 ５０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ３０ミリ

近畿中部 ５０ミリ

近畿南部 ５０ミリ

４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ６０ミリ

近畿中部 １２０ミリ

近畿南部 １５０ミリ

その後、５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ６０ミリ

近畿中部 １００ミリ

近畿南部 １５０ミリ



［風の予想］

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿中部陸上 １２メートル （２５メートル）

近畿中部海上 １５メートル （２５メートル）

近畿南部陸上 １２メートル （２５メートル）

近畿南部海上 １５メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １２メートル （２５メートル）

近畿北部海上 １５メートル （２５メートル）

近畿中部陸上 １４メートル （２５メートル）

近畿中部海上 １８メートル （２５メートル）

近畿南部陸上 １３メートル （２５メートル）

近畿南部海上 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

４日に予想される波の高さ

近畿中部 ２．５メートル うねりを伴う

近畿南部 ３メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

近畿北部 ２メートル

近畿中部 ３メートル うねりを伴う

近畿南部 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

近畿地方では、４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。

雨雲が予想より発達した場合は、警報級の大雨となるおそれがあります。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。

強風やうねりを伴った高波、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

北陸地方気象情報

北陸地方では、４日夜のはじめ頃から５日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

［気象概況］

台風第１５号が九州の南を北上しています。５日は台風第１５号が西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進み、前線が５日には北陸地方にのびるでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込み、北陸地方では大気の状態が不安定となるでしょう。このため、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ３０ミリ

富山県 ２０ミリ

石川県 ３０ミリ

福井県 ２０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ４０ミリ

富山県 ２０ミリ

石川県 ３０ミリ

福井県 ３０ミリ

４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

新潟県 ８０ミリ

富山県 ８０ミリ

石川県 １２０ミリ

福井県 ８０ミリ



［防災事項］

北陸地方では４日夜のはじめ頃から５日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。落雷や突風に注意してください。

中国地方気象情報

熱帯低気圧から変わった台風第１５号は、５日午前中に中国地方に最も接近する見込みです。中国地方では４日夜遅くから５日夕方にかけて、土砂災害、浸水害、河川の増水に十分注意してください。

［気象概況］

４日３時、奄美大島の東約１４０キロにおいて、熱帯低気圧が台風第１５号になりました。台風は１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風第１５号は、４日夜から５日にかけて進路を北東から東に変え、５日午前中に中国地方に最も接近し、荒れた天気となる見込みです。

また、台風周辺の暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

４日夜のはじめ頃から５日昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

山陽 ３０ミリ

山陰 ２０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

山陽 ３０ミリ

山陰 ３０ミリ

４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山陽 １００ミリ

山陰 １００ミリ

その後、５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山陽 ８０ミリ

山陰 ８０ミリ



［風の予想］

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

山陽 陸上 １２メートル （２５メートル）

山陽 海上 １５メートル （２５メートル）

山陰 陸上 １２メートル （２５メートル）

山陰 海上 １５メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

山陽 陸上 １３メートル （２５メートル）

山陽 海上 １８メートル （２５メートル）

山陰 陸上 １２メートル （２５メートル）

山陰 海上 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

４日に予想される波の高さ

山陽 １．５メートル

山陰 ２．５メートル

５日に予想される波の高さ

山陽 ２メートル

山陰 ２．５メートル



［防災事項］

土砂災害、浸水害、河川の増水に十分注意してください。

強風、高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

四国地方気象情報

四国地方では、４日昼過ぎから５日朝にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、４日夜のはじめ頃から５日朝にかけて、土砂災害に警戒してください。また４日夜遅くから５日明け方にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。高知県、徳島県、愛媛県では、４日夕方から５日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、４日１０時には種子島の南約８０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の東側３３０キロ以内と西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風第１５号は、四国地方には５日明け方から昼前に最も接近するでしょう。

台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、四国地方では大気の状態が非常に不安定となっています。



［雨の予想］

四国地方では、５日昼前にかけて、太平洋側を中心に局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。４日昼過ぎから５日朝にかけては、警報級の大雨となるでしょう。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ５０ミリ

太平洋側 ７０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ５０ミリ

太平洋側 ７０ミリ

４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ２００ミリ

太平洋側 ３００ミリ

その後、５日１２時から６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ６０ミリ

太平洋側 ８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

高知県、徳島県、愛媛県 ４日夕方から５日朝にかけて

です。



［風の予想］

４日昼過ぎから５日夕方にかけて、海上を中心に強い風が吹くでしょう。

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １２メートル （２５メートル）

太平洋側陸上 １２メートル （２５メートル）

瀬戸内側海上 １５メートル （２５メートル）

太平洋側海上 １５メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １３メートル （２５メートル）

太平洋側陸上 １３メートル （２５メートル）

瀬戸内側海上 １８メートル （２５メートル）

太平洋側海上 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

太平洋側では、４日夜のはじめ頃から５日夕方にかけて、うねりを伴ってしけるでしょう。

４日に予想される波の高さ

瀬戸内側 １．５メートル

瀬戸内側（徳島北部） ２．５メートル うねりを伴う

太平洋側 ４メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

瀬戸内側 ２メートル

瀬戸内側（徳島北部） ３メートル うねりを伴う

太平洋側 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害、うねりを伴った高波に警戒してください。

強風、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州北部地方（山口県を含む）気象情報

台風第１５号は、４日夜遅くから５日明け方にかけて、九州北部地方に最も接近する見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、強風、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。また、大分県では、４日昼過ぎから夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は４日１１時には、種子島の南約６０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいるものと推定されます。今後、台風は北上し、予報円の中心を進みますと、４日夜遅くから５日明け方にかけて九州北部地方に最も接近する見込みです。九州北部地方では、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となっています。

このため九州北部地方では、５日明け方にかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれもあります。大分県では台風の発達の程度や位置によっては、暴風警報、波浪警報を発表する可能性があります。



［雨の予想］

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

山口県 ３０ミリ

福岡県 ４０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 ４０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

山口県 ５０ミリ

福岡県 ２０ミリ

大分県 ４０ミリ

熊本県 ２０ミリ

４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山口県 １２０ミリ

福岡県 ８０ミリ

大分県 ２００ミリ

熊本県 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［風の予想］

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

対馬海峡 １５メートル （２５メートル）

九州西海上 １５メートル （２５メートル）

豊後水道 １８メートル （２５メートル）

瀬戸内海 １５メートル （２５メートル）

有明海 １５メートル （２５メートル）

陸上 １５メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

対馬海峡 １５メートル （２５メートル）

九州西海上 １５メートル （２５メートル）

豊後水道 １８メートル （２５メートル）

瀬戸内海 １５メートル （２５メートル）

有明海 １３メートル （２５メートル）

陸上 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

４日に予想される波の高さ

対馬海峡 ３メートル

九州西海上 ２．５メートル

豊後水道 ４メートル うねりを伴う

瀬戸内海 ２メートル

５日に予想される波の高さ

対馬海峡 ３メートル

九州西海上 ２．５メートル

豊後水道 ４メートル うねりを伴う

瀬戸内海 ２メートル



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、強風、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州南部・奄美地方気象情報

宮崎県では、５日未明にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。宮崎県では、４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、４日１１時には種子島の南約６０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいるものと推定されます。九州南部・奄美地方は、風速１５メートル以上の強風域に入っている所があります。

台風が予報円の中心付近を進みますと、４日昼過ぎから４日夜のはじめ頃にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。このため、九州南部では５日明け方にかけて、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の実況］

３日０９時から４日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）

宮崎県

都農 １６９．０ミリ



［雨の予想］

九州南部では、４日夜遅くにかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ６０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ６０ミリ

４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １８０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて

です。



［風の予想］

奄美地方では４日夕方にかけて、九州南部では５日朝にかけて強い風が吹くでしょう。

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １８メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）

奄美地方 １６メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部の沿岸の海域では、５日明け方にかけてうねりを伴いしけとなる所があるでしょう。

４日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う

奄美地方 ３メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う

奄美地方 ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

東北地方気象情報

東北地方では、前線や暖かく湿った空気の影響により、４日夜のはじめ頃から５日夜遅くにかけて、大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうに注意してください。

［気象概況］

千島の東に低気圧があって、前線が日本の東から関東の東にのびています。前線は、５日には東北地方まで北上し、５日夜には前線上の日本の東に低気圧が発生する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方は大気の状態が不安定となるでしょう。

このため、東北地方では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合には警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ３０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ５０ミリ

東北太平洋側 ８０ミリ

その後、５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ８０ミリ

東北太平洋側 １００ミリ



［防災事項］

東北日本海側北部を中心に、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

東北地方では、４日夜のはじめ頃から５日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、４日昼過ぎから５日夜遅くにかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。

今後の気象情報に注意してください