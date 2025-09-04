

（左）「せいろ蒸し」料理のレシピを発信し、注目を集めるりよ子さん（撮影：今井康一）／（右）冷凍うどんもせいろで蒸して簡単アレンジ（画像：学研ホールディングス プレスリリースより）

【写真】せいろで「パン」を蒸したら……？

中華せいろ（以下、せいろ）の流行が、拡大中だ。料理写真共有サービスを提供するスナップディッシュが選出する「料理SNSトレンド大賞」では、2023年と2024年の2年連続で「せいろ蒸し」が選ばれた。無印良品が2024年秋にせいろを発売したときも、わずか10日で店舗・オンラインともに完売している。

そのブームを牽引してきたと噂されるのが、2023年4月にインスタグラムで発信を開始し、「料理発信者」の肩書で活動する"りよ子"さんだ。2024年9月に発売した初めての著書、『すべてを蒸したい せいろレシピ』は30万部を超える大ヒットとなり、9月25日には続編『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』を刊行する。

8月に実施したりよ子さんへのインタビューを軸に、なぜ今せいろが流行しているのか、その秘密を探ってみたい。

蒸し料理で見いだした「からだ整いごはん」

現在、SNS関連の仕事と「料理発信者」の二足のわらじを履くりよ子さん。蒸し料理にハマったのは3年半ほど前、引っ越しを機に調理道具を買い揃えた際、せいろを買ったことだった。「見た目がかわいくて、手に取ったときの気持ちがいいな」と感じたからで、子どもの頃に祖母の家で見ていたことも影響した。



りよ子（りよこ）／せいろの魅力にとりつかれた"料理発信者"。2023年4月に始めたInstagramで、すべてを蒸したい気持ちを投稿。冷蔵庫にあるものだけでパパッと作れるレシピが共感を呼び、開始1年半でフォロワー数10万人超えと大人気に。野菜を蒸すだけのシンプルレシピから、一度に主菜と副菜が完成する同時調理レシピ、ごはんもの、スイーツまで、100品以上のレシピを投稿している。Instagram：@musu_riyoco（撮影：今井康一）

料理を始めたのは22歳。実家を出て一人暮らしを始めてから。最初はクックパッドでレシピを観るなど試行錯誤だったが、忙しくなると肌荒れすることに気づき「美容や健康を意識した食生活にしたいと思って調べたところ、野菜を中心にした蒸し料理がいいと知り、意識的にせいろを使うようになりました」と話す。

書籍で紹介しているレシピは実に多彩だ。

ご飯やメインディッシュ、野菜などを詰め合わせた「からだ整いごはん」や蒸し焼きそば、ビビンパといった、一食分をまかなえるレシピから、蒸し餃子、きんぴらごぼうといった一品料理、「とろ〜りチーズのせいろフォンデュ」「まるごとかぼちゃカレー」などおもてなしできそうな料理、デザートまで幅広い。

パンやもちも、蒸すことができる。



電子レンジやトースターを使わず、せいろ蒸しで、おもちやパンも調理できる（画像：学研ホールディングス プレスリリースより）



なすやとうもろこしなどの夏野菜も、ただ蒸すだけでびっくりするほどおいしくなる（画像：学研ホールディングス プレスリリースより）

読者やフォロワーに特に人気が高いレシピは、「からだ整いごはん」や、レタスと豚バラ薄切り肉を一緒に蒸し、大根おろしをのせてポン酢しょうゆをかけるだけのシンプルな「まるごとレタスのせいろ蒸し」、豚バラ切り落とし肉を使った「無限に食べたい麻婆春雨」など。3つ目のレシピは、春雨を戻さなくてよい点も人気の理由かもしれない。

冷凍うどんや中華蒸し麺も蒸すだけでよいが、スパゲッティなどの乾麺や粉つきの生麺は、別にゆでておく必要がある。そうした例外を除けば、蒸し料理は事前の下処理が不要なことも、魅力の1つ。白身魚も、あらかじめ塩を振っておく必要がない。

「手がかからないわりに、できるものの質がすごくいい。素材の味が感じられ、無理しなくてもヘルシーになりますし、蒸す間はほったらかしでよく、片づけもラクです。メリットがたくさんあること自体が、せいろのいいところだと感じています」（りよ子さん）



レシピ本が大人気となり、「せいろ蒸し」ブームの火付け役とも（撮影：今井康一）

蒸した野菜は「調味料は塩だけで十分おいしい」

りよ子さん自身がよく作るのは、冷蔵庫の残り物でアレンジできる「からだ整いごはん」のほか、蒸し料理の魅力が最もわかる野菜単品。もともと野菜が好きなこともあり、「例えばキャベツ、長ネギ、根菜は蒸すとより甘味が感じられ、調味料は塩だけで十分おいしいです」と話す。

りよ子さんの野菜好きの原点は、育った地域に畑が多く、近所から差し入れされる穫れたて野菜をよく食べていたこと。家族で外食したこともほとんどなく、「中学生までは、マックなどファストフードは禁止でした」と話す。

日々母が作る、健康に気を使った食事をして育ったのだろう。上京してから、多忙時に肌の調子がよくないと感じたのは、きちんとした食事を摂ってきたからではないだろうか。りよこさんのレシピは、栄養バランスが整った手料理を食べてきた人でなければ思いつかない、安心感がある。

りよ子さんは、週の半分以上の食事を蒸し料理にしている。バランスを取るために、オーブンや魚焼きグリルで焼く料理や生野菜のサラダも食べているが、「炒めるなら、せいろで蒸す」とほほ笑む。



せいろ蒸し料理の魅力について語るりよ子さん（撮影：今井康一）

蒸し料理の懐の深さも気に入っているという。きっちり分量を測らなくても料理できるし、「野菜を同じぐらいのサイズに切るなどはしますが、例えば豆苗と根菜を一緒に蒸して、豆苗がシナシナになったとしてもおいしい。家庭料理なので、完璧を求めなくてよいのではないでしょうか」と話す。

失敗が少なく、素材を替えるなどアレンジしやすいところは、ここ10年ほど人気が高いスープと似ている。また、素材に味をつけずに蒸す料理もあり、その場合は好みの味つけに変えてもよい。せいろ料理は見た目もきれいで、そのまま食卓に出せる点もよい、という。

多めに作っておき、蒸し直すこともできる。常温または冷蔵で保存したものの加熱時間は5分、冷凍したものなら10〜15分が目安。なんでもできそうだが、「青魚は下処理しないと生臭さが強調されるので、味つけせずにそのまま蒸すだけの料理には向きません」。

現代の食生活にマッチした「せいろ」

今後は活動の幅を広げつつも、「肩の力を抜いて続けられ、みんなと共有できる料理情報を発信していきたい。もっと気軽にせいろを楽しんでほしいと思っています」と話す。

ここ10年、多忙な台所の担い手が増えて時短料理が流行してきたが、時間短縮するだけでは生活がギスギスする恐れもある。せいろを使った蒸し料理は、手間がかからず失敗が少ない時短料理になるだけでなく、SNS時代に重視される「映え」も楽しめ、生活に潤いをもたらす側面があるのだ。

もともと蒸し料理は、日本で長く親しまれてきた調理法である。昭和の家庭では、サツマイモや赤飯、和菓子、茶わん蒸しなど幅広く使う人が珍しくなかった。しかし従来の蒸し器がかさばるせいか、食の多様化が進んで和食の出番が減ったからか、平成になるとそもそも蒸し器を持たない家庭が増えた。





一方で、2000年代半ばのル・クルーゼブームなど、密閉できて蒸し料理にも向く無水鍋がしばしば流行（はや）るほか、2010年頃のタジン鍋とシリコンスチーマの流行など、目新しい調理道具の流行とともに蒸し料理はたびたび見直されてきた。

その意味で、せいろも一度火が付けば大きく広がる流行になるのは必然だったと言える。やがてせいろが、一家に1台の時代が再来するかもしれない。

（阿古 真理 ： 作家・生活史研究家）