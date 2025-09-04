北川景子主演『ナイトフラワー』本予告映像公開！Snow Man佐久間大介、SUPER BEAVER渋谷龍太ら出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

主演・北川景子、監督・『ミッドナイトスワン』内田英治が贈る感涙のヒューマンサスペンス『ナイトフラワー』の本予告編＆本ポスターが解禁された。

■幸せを求めて暴走する、感涙のヒューマンサスペンス映画『ナイトフラワー』が11月28日に全国公開

トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（’20）で第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督が原案・脚本・監督を手掛けた最新作『ナイトフラワー』が11月28日に全国公開となる。

内田英治監督自ら“真夜中シリーズ”と銘打つ本作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、ふたりの子供の夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・永島夏希を演じるのは国民的人気俳優＝女優・北川景子。ほぼスッピンで顔を崩して大きく笑い、関西弁で捲し立て、泣きじゃくり、夜のネオン街を全力で駆け回るなど、今まで見せたことのない表情で強くたくましい母を熱演している。北川演じる夏希のボディガードとしてシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵役に、Netflixの『全裸監督』シリーズ、『シティーハンター』やNHK連続テレビ小説『虎に翼』などで注目を集める森田望智。

■Snow Man佐久間大介、SUPER BEAVER渋谷龍太が出演！エンディングテーマは角野隼斗

共演にSnow Manの佐久間大介、そして本作で俳優デビューを飾る人気バンドSUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太。さらに、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研ら、個性的かつ魅力的な布陣が揃い注目を集めている。また、エンディングテーマを世界的ピアニストの角野隼斗（すみのはやと）が手がけることが明らかに。今後解禁される予定のその楽曲にも期待が高まる。

■刹那的な本ビジュアル、スリリングな本予告が解禁

このたび、夏希と多摩恵の弾けるような笑顔が刹那的な本ビジュアルとふたりが幸せを求めて危険な世界へと足を踏み入れる、スリリングな本予告が解禁された。

子供の前で、夏希が絞り出すような声で泣き崩れる。そんなシーンから始まった本予告編は、苦しい生活を送る母親・夏希（北川景子）と、孤独を抱える格闘家・多摩恵（森田望智）のふたりが出会い、ドラッグの売として生きていくことを決めた瞬間が切り取られる。危険な世界に足を踏み入れた夏希の思いはただひとつ「子供達に夢を見させてあげたい」ということ。

その決意は固く、街の麻薬密売の元締めのサトウ（渋谷龍太）に「もっと稼ぎたい」と直談判まで。そんな夏希を値踏みするようなサトウの怪しい視線、そして「今がどれだけヤバイ状況かわかってんだろ！」と幼馴染の多摩恵を心配し声を荒げる海（佐久間大介）のセリフが、ふたりが後戻りできない状況であることを匂わせ、物語の緊迫感を煽る。

本ビジュアルは、互いに孤独だった夏希と多摩恵が出会い、肩を組みながら、弾けるような笑顔で街を駆け抜ける一瞬が切り取られる。キャッチコピーに掲げられた「ふたつの孤独、ひとつの運命」という言葉と重なり合うことで、その笑顔がどこか刹那的にも見えるビジュアルだ。またふたりの笑顔とは対照的な、切ない表情で見守る海＆冷徹な眼差しを向けるサトウの写真が加わり、胸の奥にざらついた気持ちを残す。

■映画『ナイトフラワー』ストーリー

借金取りに追われ、ふたりの子供を抱えて東京へ逃げてきた夏希は、昼夜問わず働きながらも、明日食べるものにさえ困る生活を送っていた。ある日、夜の街で偶然ドラッグの密売現場に遭遇し、子供たちのために自らもドラッグの売人になることを決意する。そんな夏希の前に現れたのは、孤独を抱える格闘家・多摩恵。夜の街のルールを何も知らない夏希を見かね、「守ってやるよ」とボディーガード役を買って出る。タッグを組み、夜の街でドラッグを売り捌いていくふたり。ところがある女子大生の死をきっかけに、ふたりの運命は思わぬ方向へ狂い出す――

■【動画】映画『ナイトフラワー』本予告編

■映画情報

『ナイトフラワー』

11月28日（金）全国公開

原案・脚本・監督:内田英治

音楽：小林洋平

エンディングテーマ：角野隼斗「Spring Lullaby」（Sony Classical International）

出演:北川景子 森田望智 佐久間大介(Snow Man) 渋谷龍太 ／ 渋川清彦 池内博之 ／ 田中麗奈 光石研

製作:「ナイトフラワー」製作委員会

配給:松竹

(C)2025「ナイトフラワー」製作委員会

