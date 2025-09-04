KiSSの薄膜ハイカバークッションファンデが、アイシナモロールとコラボした数量限定デザインで登場

伊勢半は9月1日、「キス クッションパンチ 全3色」を限定デザインで発売。KiSSの薄膜ハイカバークッションファンデが、アイシナモロールとコラボした数量限定デザインで登場します。

薄膜とハイカバーを両立し、すべすべつるん美肌を叶える、人気の「キス クッションパンチ」が、サンリオのアイシナモロールとコラボした限定パッケージで登場。容器とパフに愛らしいアイシナモロールが描かれ、さらにパッケージには、カラーごとに異なる夏らしいデザインに仕上げています。

今しか手に入らない涼やかな限定デザインのクッションパンチで、夏のベースメイクを楽しんではいかがでしょうか。

■“トントン”やわらかパンチで均一な薄膜へ。すべすべ つるん美肌クッションファンデ

◇アイシナモロールとコラボした限定デザイン！

キュートなアイシナモロールが描かれた容器とパフ。さらに、パッケージはカラーごとに異なるデザインを採用。

◇ハイカバーなのに薄膜

ソフトフォーカスパウダー・ハイカバーピグメント・カラー補正ピグメントを配合。「薄膜」と「ハイカバー」の両立を叶えます。

◇たたくほど均一に伸び広がる

やさしくトントン叩くとやわらかく伸びて肌に隙間なく広がり、厚塗り感のない薄膜で均一な肌に仕上げます。

キメ細かく、高密着でお肌の毛穴・シワ・凹凸をなめらかで均一に整えるもちふわ素材の独自パフを採用。絶妙な厚みで肌にのせやすく、目・小鼻周りを仕上げやすいドロップ型。

◇長時間くずれにくい！

テカリや皮脂くずれを長時間防止。表情に合わせて伸縮する「シンクロフィット処方」で、シワだまりやひび割れを防いできれいな仕上がりが続きます。

◇トレンド感のあるほのかで上品なツヤ

内側から輝いているような自然なツヤを纏った肌に。

◇美容液成分配合

ナイアシンアミド・バオバブエキス・ヒト型セラミド（うるおい成分）配合。

◇日常紫外線をカット SPF50+ PA++++

■アイシナモロールとは？

アイシナモロールはパラレルワールドで暮らす、もうひとりのシナモロール。シンプルで目を惹くアートと、ちょっぴり肩の力が抜けてる感じで、大人世代に大人気のキャラクターです。

＜シナモン＞

遠いお空の雲の上で生まれた、白い犬の男の子。とある都市に降り立ち、この世界で出会った甘えんぼうなお友だち“ミルク”と一緒にのんびりと暮らしている。まるでシナモンロールのようにくるくる巻いたおしゃれなしっぽがチャームポイント。特技は地に足をつけてしっかり歩くこと。めんどくさがりやだけど、好きなものを見つけたらとことん追求する。

＜ミルク＞

甘えんぼうなシナモンのお友だち。シナモンのように、いつか自立した大人になりたいと思っている。

公式サイト：https://i-cinnamoroll.sanrio.co.jp/

公式X：https://x.com/i_cn_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/i_cn_official/

■商品概要

「キス クッションパンチ SPF50+ PA++++」全3色 13g 各2,970円

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

2025年9月1日 数量限定発売

（エボル）