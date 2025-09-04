誕生！ 全天候型ウェザーケア美容「SOLA WEATHER CARE」発売開始
ヴィークレアはこのほど、どんな天気の日でも、輝く晴れツヤ髪へ導く新ウェザーケアブランドを発売。仕上がりで選べる、「SOLA WEATHER CARE Crystal Moist type （ソラ ウェザーケア クリスタル モイストタイプ）」と、「SOLA WEATHER CARE Crystal Repair type （ソラ ウェザーケア クリスタル リペアタイプ）」の2ラインを同時発売しました。
8月12日、全国のウエルシアグループ（※）にて先行販売を開始しています。
※一部取り扱いのない店舗があります。
■開発背景
365日降り注ぐUV。髪は顔の約3倍（※1）も紫外線を浴びやすいが、髪の紫外線対策は忘れやすい。晴れの日の紫外線ダメージ・雨の日のうねり（※2）など悩みは尽きないが、どちらの天気にも対応したケアが必要。
SOLA WEATHER CAREは、天候による髪の悩みに着目。独自のウェザーケア処方で外部ダメージから髪を守り、 髪の芯から輝きを放つ「キラメキ度112%（※3）」を叶える、晴れツヤ髪を目指し開発しました。
雨の日にはヘアパックをプラスオンすることで、湿気をブロックしながら集中的な撥水うねり（※2）ケア。 どんな天気の日でもきらめくツヤ髪へ導く、全天候型のウェザーケアブランドが誕生しました。
■SOLA WEATHER CAREのこだわり
石油系界面活性剤Free処方
ラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Na、 オレフィン（C14−16）スルホン酸Naなどの石油系界面活性剤を使わない、 ピュアな洗浄成分でつくりました。
〈無添加・フリー処方〉
・サルフェート（ラウレス硫酸Naなど）
・オレフィン（C14−16）スルホン酸Na
・合成着色料
・パラベン
90%以上がキラメキUV（＊4） &保湿成分配合（※7）
晴れの日対策として、UV対策（※6）成分（＊2）やクリスタル成分（＊1）などを、 雨の日対策には撥水うねり（※2）ケア成分（＊5）やナイアシンアミド（＊6）などを配合し、天気を味方につける輝き髪を目指します。
−Sunny Day−
・UV対策（※6）成分＊2
・クリスタル成分＊1
・ヒートケア成分＊7
−Rainy Day−
・ナイアシンアミド
・うねり（※2）ケア成分＊3
・撥水成分＊8
◇晴れの日のPOINT
◆POINT 1：輝く晴れツヤ髪へ、髪のキラメキ度112%（※3）
クリスタル成分（＊1）が髪を補正し、輝きを放つ理想の晴れツヤ髪へ導きます。また、全天候型ケアが可能な「ツヤ出しスプレー」をプラスオンすることでUV対策・撥水うねり（※2）ケアをしながら更なる輝き髪を叶えます。
◆POINT 2：外部ダメージ補強率125%（※5）
日中のダメージを受けにくい髪へ導く、SOLA WEATHER CARE独自のウェザーケア処方を採用。UV対策（※6）成分（＊2）が360度髪をバリア&コートし、輝き髪の基礎を整えます。
◇雨の日のヘアパック
雨の日の湿気に負けない 撥水うねり（※2）ケア ヘアパック
雨の日にプラスする集中うねり（※2）ケアのヘアパック。湿気や水分を撥水しながらうねり（※2）を補正し、まっすぐで扱いやすいうるサラ髪へ導きます。雨の日の集中ケアで、湿気に負けないツヤやかな髪を叶えます。
〈Coat〉 雨にも湿度にも負けない360度撥水コート
雨の日の余分な水分を撥水し髪を湿度から徹底バリア
〈Care〉 集中うねり※2 ケアでクセ・広がりを抑える
うねり（※2）ケア成分（＊3）が毛髪内部に浸透しうねり（※2）の原因へアプローチ
〈Fragrance〉 レイニーフリージアの香り
透明感のある凜としたフリージアの香り
■SOLA WEATHER CARE こだわりの香り
◆Moist type：ピュアローズサニーの香り
華やかで香り高いピンクフローラルの香り。女性らしく上品なローズがバスタイムを彩ります。
◆Repair type：ハピネスペアーサニーの香り
フルーティでみずみずしいペアーの香り。スッキリとしたバランスの良い甘さが広がります。
◆Hair Pack：レイニーフリージアの香り
透明感のある凛としたフリージアの香り。優しげな甘さが香り高く広がります。
◆Hair Spray：クリスタルフリージアの香り
晴れやかで清楚なフリージアの香り。お花畑にいるような甘く幸せな気分になれます。
■商品概要
◆Moist type 〜パサつきケアのモイスト〜
商品名・価格・内容量 （画像左から）
●ソラ ウェザーケア クリスタル シャンプー モイストタイプ・ 1,650円・400mL
●ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアトリートメント モイストタイプ・1,650円・400g
●ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアミルクinミスト モイストタイプ・1,595円・150mL
◆Repair type 〜ダメージケアのリペア〜
商品名・価格・内容量 （画像左から）
●ソラ ウェザーケア クリスタル シャンプー リペアタイプ・1,650円・400mL
●ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアトリートメント リペアタイプ・1,650円・400g
●ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアミルクinミスト リペアタイプ・1,595円・150mL
◆Hair Pack 〜雨の日の撥水うねり（※2）ケア〜
●ソラ ウェザーケア レインプロテクト ヘアパック・1,100円・150g
◆Hair Spray 〜全天候型ツヤ出しスプレー〜
●ソラ ウェザーケア クリスタルラスティング ヘアスプレー・ 1,078円・ 100g
◯画像・イラストは全てイメージです
※1 同社調べ
※2 乾燥により髪のしなやかさが不足し、まとまりにくい状態
※3 毛髪の光沢度のこと（同社既存品比（セラティス ムーンライトシリーズ比）、ソラ モイスト・リペアシリーズ使用時）、髪質などにより個人差があります
※4 毛髪の光沢度のこと（同社既存品比（セラティスMヘアミスト比）、ソラ ヘアスプレー使用時）、髪質などにより個人差があります
※5 外部ダメージによる毛髪の広がりを抑えること（同社既存品比（セラティス ムーンライトシリーズ比）、ソラ モイスト・リペアシリーズ使用時）、髪質などにより個人差があります
※6 紫外線による乾燥対策
※7 基剤を除く、水を含む
＊1 ケイ酸Na（保護）
＊2 オウゴン根エキス（保湿）
＊3 γードコサラクトン（補修）
＊4 オウゴン根エキス（保湿）、ケイ酸Na（保護）
＊5 γードコサラクトン（補修） 、ミツロウ（保護・ソラ ヘアパック Cに配合）
＊6 ナイアシンアミド（保湿・ソラ ヘアパック Cに配合）
＊7 レブリン酸（保護）
＊8 ミツロウ（保護・ソラ ヘアパック Cに配合）
（エボル）