バーバリー ビューティから、自然な血色感の新ブラッシュと、艶やかな発色のリップスティック新色が登場

バーバリー ビューティは9月3日、2025年秋のカラーコレクションを、バーバリー ビューティ カウンターと、バーバリー ビューティ オンラインストアで発売しました。

■バーバリーチェックを纏う「バーバリー アウトドア ブラッシュ」

新コレクションは、バーバリーのアイコンであるチェック柄を施した新チーク「バーバリー アウトドア ブラッシュ」と、艶やかな発色のリップスティック「ブリット シャイン」の新色。

「バーバリー アウトドア ブラッシュ」（各7,590円）は、英国の美しい自然にインスパイアされたパウダーチーク。肌に溶け込むような自然な血色感が魅力です。トレンチ プロテクト テクノロジーにより、水や湿気に強く、一日中自然な仕上がりをキープ。パウダー面には、バーバリーチェックのデザインを施しました。

カラーはバーバリーらしい上品で洗練された全6色。ピンクベースのシェードで、自然な血色感を再現。外を歩いたときのように、頬が自然にほんのり色づく高揚感と血色感を演出。頬を軽やかに染めます。シアーからボールドまで自在に重ねられるカラー。輝きを帯びたマット仕上げ6色展開です。

■鮮やかな発色と美しいツヤのブリット シャインに青みピンクの新色

リップスティック「バーバリー ブリット シャイン」の新色「634 RHUBARB」（5,720円）は、青みを帯びたルバーブピンクの色合い。フレッシュで上品な青みピンクが、肌の透明感を引き立てつつも、さりげない華やかさを演出します。

■商品概要

商品名：バーバリー アウトドア ブラッシュ

価格：7,590円

カラー展開：11 SAND BEIGE/ 20 PINK HEATHER/ 32 ROSE MEADOW/ 40 PEACH TREE/ 66 EARTHY ROSE/ 93 RUSSET LEAVES

発売日：2025年9月3日（水）

商品名：バーバリー ブリット シャイン 634 RHUBARB

価格：5,720円

発売日：2025年9月3日（水）

（フォルサ）