韓国発「LADOR」より、“甘くてほろ苦い秋の香り”のヘアミストが新登場！

“髪に塗る香水”としてSNSで話題の韓国ヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」は8月27日より順次、新作ヘアミスト「KERATIN LAYERED OIL HAIR MIST【FIG TEA（フィグティ）】」を発売中です。

“香りをまとう”という発想に、補修成分や静電気ケアなどの機能性をプラスした2層ミスト設計。秋を感じさせる「イチジク×ティー」の甘くてほろ苦い香りが、恋の予感を漂わせるように髪をふんわり包み込みます。

■ケラチン レイヤード オイル ヘアミスト「FIG TEA」4つの特徴

Point 01｜甘くてほろ苦い“FIG TEA”の香り

イチジクとティーを基調に、秋を感じさせるやさしく深みのある香り設計。

Point 02｜2層式オイル×ウォーターミストで、香りとケアを両立

オイル層と水分層をシェイクして使う2層式。補修・保湿しながら香りがふんわり続く。

Point 03｜ヒアルロン酸・加水分解ケラチンなど補修成分配合

乾燥やカラーで傷んだ髪もやさしくケア。ノンシリコンでベタつかず、静電気防止にもおすすめです。

Point 04｜ビジュアルも映える、ピンクレイヤーのきらめき

天然由来色素によるツートーンレイヤー。混ぜるとスパークリングワインのようにきらめき、使うたび気分が上がる一本。

■FIG TEAの香り｜甘くてほろ苦い秋のムードをまとう

今回の新作「FIG TEA」は、“季節の情緒”から着想を得た香り。秋に感じる「豊かさ」「甘さ」「温もり」をテーマに、熟したイチジクとティーをブレンド。そこにピーチの明るさ、金木犀やローズの華やかさ、ウッディアンバーの余韻が重なり、やさしくも奥行きある香りに仕上げました。

髪にまとわせることで、恋の予感を漂わせるようなパーソナルな香り時間を演出します。

■補修・静電気ケアも叶える、機能性ヘアミスト

FIG TEAは、香りだけでなく、ヘアケアアイテムとしての機能性も充実。オイルと水分をバランスよく配合した2層式ミストが、髪をしっかり保湿・補修。乾燥による広がりや静電気も抑え、しっとりまとまりのある髪に導きます。

⚫︎ノンシリコン＆自然由来処方でベタつかない

・エイランタイエキス：別名アイスランドコケと呼ばれる。 髪に水分を保持させ、しっとりした髪に。

・アボカド油：栄養成分が髪に浸透するのを助け、 髪に薄い膜を形成して保湿を促します。

・アルガニアスピノサ核油：アルガンツリーの種子から抽出されるオイル。 髪をより柔軟に導きます。

⚫︎ヒアルロン酸、加水分解ケラチン、加水分解シルクなどの保湿・補修成分配合

・ヒアルロン酸（Moist HA5）：5種類のヒアルロン酸の複合体であるMoist HA5 を使用。保湿、髪の修復、水分保持を叶えます。

・加水分解ケラチン：髪の主な成分であるケラチンを加水分解し、 分子を小さくして髪への浸透。コシのある艶肌へ。

・加水分解シルク （Promois Silk 1000F）：髪のケラチンに結合し、損傷した髪を保護ながら、 毛髪表面にコーティング膜を形成します。

■五感にうったえる使用体験

天然由来の色素によるツートーンのピンクレイヤーは、視覚でも楽しめる一本。ふわっと軽やかなミストはベタつきにくく、香りとともにやさしく髪を包み込みます。

混ざり合った液層がまるでスパークリングワインのようにきらめくのも特徴で、視覚・香り・感触の“心地よさ”が詰まった設計です。

■こんなシーンにおすすめ

・朝のスタイリング前に：気分のスイッチと髪のまとまりを同時に

・ドライヤー後に：乾燥した髪に薄い膜を形成して保湿を付与

・夜のお出かけに：香水代わりにふわっと香らせて、食事の邪魔をしない

■ 商品概要

KERATIN LAYERED OIL HAIR MIST【FIG TEA】（ケラチンレイヤードオイルミスト フィグティ）

容量・価格：130ml 2,530円

取扱店舗：公式EC・楽天市場・Amazon

（エボル）