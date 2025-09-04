「乾燥さん」薬用しっとり化粧液から、環境にもやさしい「つめかえ用」登場
スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは8月19日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」より2023年9月に発売した「乾燥さん 薬用しっとり化粧液」のつめかえ用を発売しました。
乾燥さんは、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランドです。
強い日差しや冷房による乾燥で、シミやシワが気になる夏の肌悩みにも寄り添う「乾燥さん 薬用しっとり化粧液」。有効成分が美白*¹とシワ改善*²に働きかけ、保湿成分が角層まで浸透しうるおいを長時間キープ。1本でスキンケアが完了するオールインワン処方で、夏でも手軽にしっとりケアが叶うアイテムです。
＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。
＊2 シワを改善する。
■乾燥さん 薬用しっとり化粧液 つめかえ用 ＜化粧水＞
肌にも環境にもやさしいつめかえタイプで、毎日たっぷり使えます。
とろんとした肌あたりのしっとり化粧液
やわらかい使い心地の化粧水が浸透*³して、乾いた肌をたっぷりの潤いで保湿します。
1本でOK！ オールインワンタイプ
化粧水＋美容液＋乳液がひとつになっているので、これ1本でスキンケアが完了。
＊3 角層まで
◇使用方法
洗顔のあと、適量を手のひらまたはコットンにとり、顔全体になじませます。
■商品概要
2025年8月19日より発売中
「乾燥さん 薬用しっとり化粧液 つめかえ用 ＜化粧水＞」210mL 1,430円
【乾燥さん公式サイト】
https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/
（エボル）