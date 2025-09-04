「乾燥さん」薬用しっとり化粧液から、環境にもやさしい「つめかえ用」登場

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは8月19日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」より2023年9月に発売した「乾燥さん 薬用しっとり化粧液」のつめかえ用を発売しました。

乾燥さんは、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランドです。

強い日差しや冷房による乾燥で、シミやシワが気になる夏の肌悩みにも寄り添う「乾燥さん 薬用しっとり化粧液」。有効成分が美白*¹とシワ改善*²に働きかけ、保湿成分が角層まで浸透しうるおいを長時間キープ。1本でスキンケアが完了するオールインワン処方で、夏でも手軽にしっとりケアが叶うアイテムです。

＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

＊2 シワを改善する。

■乾燥さん 薬用しっとり化粧液 つめかえ用 ＜化粧水＞

肌にも環境にもやさしいつめかえタイプで、毎日たっぷり使えます。

とろんとした肌あたりのしっとり化粧液

やわらかい使い心地の化粧水が浸透*³して、乾いた肌をたっぷりの潤いで保湿します。

1本でOK！ オールインワンタイプ

化粧水＋美容液＋乳液がひとつになっているので、これ1本でスキンケアが完了。

＊3 角層まで

◇使用方法

洗顔のあと、適量を手のひらまたはコットンにとり、顔全体になじませます。

■商品概要

2025年8月19日より発売中

「乾燥さん 薬用しっとり化粧液 つめかえ用 ＜化粧水＞」210mL 1,430円

【乾燥さん公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/

