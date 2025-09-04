¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×½ÐÌá¤ê¼Ò°÷¤Ç¿¦¾ì¤¬²õ¤ì¤ë¡©¤Þ¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ú¼ÒÏ«»Î¤¬²òÀâ¡Û
2Ç¯Á°¤Ë¼¤á¤¿¼Ò°÷¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Í¥½¨¤À¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í»öÉôÄ¹¤Ï¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÈà¤¬¸µ¡¹Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Éô½ð¤Ë½ÐÌá¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤Ê¤¼¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âà¿¦¤·¤¿¼Ò°÷¤ò¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ºÎÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¡ÌÚÂ¼À¯Èþ¡Ë
ÅÔÆâ¤Ç¤ª¤â¤ËÀºÌ©µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò±Ä¤à¡£½¾¶È°÷¿ô¤Ï300Ì¾¡£
¡ãÅÐ¾ì¿ÍÊª¡ä
A¡§Âç³ØÂ´¶È¸å¹Ã¼Ò¤Î¾¦ÉÊ´ÉÍý²Ý¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯Á°¤ËÂà¿¦¡£²µ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¸å¡¢ºÆ¤Ó¹Ã¼Ò¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£30ºÐ¡£
B¡§¿Í»ö¡¦ÁíÌ³ÉôÄ¹¤ÇºÎÍÑ¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡£50ºÐ¡£
C¡§¾¦ÉÊ´ÉÍý²ÝÄ¹¤ÇA¤ÈD¤Î¾å»Ê¡£40ºÐ¡£
D¡§A¤Î1ºÐ²¼¤Î¸åÇÚ¤Ç¾¦ÉÊ´ÉÍý²Ý¼çÇ¤¡£29ºÐ¡£
E¡§¹Ã¼Ò¤Î¸ÜÌä¼ÒÏ«»Î¡£
¿ôÇ¯Á°¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î¡¢Æ±¤¸Éô½ð¤Ë½ÐÌá¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡¹Ã¼Ò¤Î¾¦ÉÊ´ÉÍý²Ý¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô20Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Ãí¤ä»ÅÆþ¤ì¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë»Ô¾ìÆ°¸þ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤¹¤ëÉô½ð¤Ç¡¢Âà¿¦Á°¤ÎA¤Ï¼çÇ¤¤È¤·¤Æ¼ÂÌ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¾å»Ê¤ÏA¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Ï¥½¥ê¤¬¹ç¤ï¤º¡¢2Ç¯Á°¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ÎÌÜÅª¤Ç¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Î²µ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æþ¼Ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µá¿ÍÆâÍÆ¤È¤ÏÏÃ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ã¼Ò¤è¤ê¤â»Ä¶È»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¾å¤ËÇ¯¼ý¤Ï50Ëü±ß¤â²¼¤¬¤ë¤·¡¢¾¦ÉÊ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÎÉ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷¤¬¼ÒÄ¹¤ÎÆ±Â²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬Á´¤¯ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÍîÃÀ¤·¤¿A¤Ï¡¢BÉôÄ¹¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ºÆ¤Ó¹Ã¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤Èº©´ê¤·¤¿¡£ºß¿¦»þ¤«¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëA¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿BÉôÄ¹¤Ï¡¢¾¦ÉÊ´ÉÍý²Ý¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤òÍýÍ³¤ËA¤Î´õË¾¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¸µ¤ÎÉô½ð¤ÇºÆ¤Ó¶ÐÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë·×¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î¾å½Ü¤ÎÄ«¡£A¤Ï¾¦ÉÊ´ÉÍý²Ý¤ÎÄ«Îé¤ÇC²ÝÄ¹¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£A¤ÎÂà¿¦¸å¡¢C²ÝÄ¹¤ò»Ï¤áÉô½ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³§¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëA¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·D¼çÇ¤¤À¤±¤ÏÉ½¾ð¤¬°Å¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡×
¡¡A¤Ï»Å»ö¤ÎÏÓ¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆ±¤¸¿å½à¤òµá¤á¤ë¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¶¯°ú¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£D¼çÇ¤¤ÏÄ¹¤¤´ÖA¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
