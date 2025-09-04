日清食品は、定番ブランド「カップヌードル」を大胆にアレンジした新シリーズ「魔改造カップヌードル」4品を、2025年9月8日に全国発売すると発表しました。

SNSを中心に広がる“魔改造”ブームを背景に、同社自らが従来の味を進化させ、“背徳的なウマさ”を前面に打ち出した商品群となっています。

ラインアップは「魔改造カップヌードル」「魔改造カップヌードル カレー」「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」の4種類。

それぞれの定番フレーバーをベースに、食欲を刺激する個性的なアレンジが施されました。

「魔改造カップヌードル」は、にんにくとニラを効かせ、肉の旨みや野菜の甘みを合わせた“もつ鍋しょうゆ味”。

「魔改造カップヌードル カレー」は、ガーリックとマヨネーズを組み合わせ、“ガリマヨカレー味”に仕上げています。

さらに「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」では、明太子とチーズ、ウスターソースの風味を加えた“明太チーズ海鮮もんじゃ味”を再現。

「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」では、豆板醤と味噌をベースに、生姜やにんにくを効かせ、エビやトマトの具材と合わせることで“エビチリトマト味”を楽しめる内容となっています。

それぞれ麺はスープとの相性を考慮してしなやかに仕上げられ、具材には「謎肉」やイカ、エビ、チェダーチーズ風キューブなど多彩な食材が採用されています。

希望小売価格はいずれも236円（税別）で、全国の店頭に登場します。

