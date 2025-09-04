10時の日経平均は512円高の4万2451円、ＳＢＧが126.62円押し上げ 10時の日経平均は512円高の4万2451円、ＳＢＧが126.62円押し上げ

4日10時現在の日経平均株価は前日比512.25円（1.22％）高の4万2451.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は941、値下がりは601、変わらずは74と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を126.62円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が105.35円、ファストリ <9983>が101.29円、フジクラ <5803>が28.02円、ＴＤＫ <6762>が24.82円と続く。



マイナス寄与度は28.15円の押し下げでニデック <6594>がトップ。以下、信越化 <4063>が7.26円、京セラ <6971>が3.24円、キヤノン <7751>が3.14円、キーエンス <6861>が3.14円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、保険、銀行、鉄鋼と続く。値下がり上位には倉庫・運輸、ゴム製品、不動産が並んでいる。



※10時0分2秒時点



