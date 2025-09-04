aoen¡¦Í¥¼ù¡õñ¥ÂÀ¡ØÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡¡Áá°ðÅÄÂç³ØºßÀÒÃæ¡¦ñ¥ÂÀ¤ÏÌÀÚò¤ÊÆ¬Ç¾¤ÇÊ¬ÀÏ
¡¡BTS¤äSEVENTEEN¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤Î»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦YX LABELS¤¬¼ê¤¬¤±¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aoen¤ÎÍ¥¼ù¤Èñ¥ÂÀ¤¬¡¢¤¤ç¤¦4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ø¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡õÁðÆå¥Ð¥¤¥È ³¹¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¶¼°Ò¤«¤é¿È¤ò¼é¤ìSP¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÁðÆå¤È¤È¤â¤Ë¡Ä·§¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÀÐÀî°¦Âç
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ì©Í¢ÈÈ¤Î¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤ò¸«ÇË¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È·§¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î²è´üÅª¤ÊÂÐºöË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡×¤Ï¡¢Ëã¸¤È¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥á¥¥·¥³¿Í¤Î»ÐËå¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÁÄÊì¤ËÍê¤Þ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤»¨²ßÉÊ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼Úå¤¬Ê±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ë¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¤Ê¤¼Í¹Á÷¤»¤º¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤ë¡£²ÙÊª¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤äÉÔ²÷¤Ê´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌµ°Õ¼±¤ÎÆ°ºî¡Ö¤Ê¤À¤á¹ÔÆ°¡×¤â¸«¤é¤ì¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÔÀµÌôÊª¤äÇúÈ¯Êª¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡ÖTDS¡×¤Ç¤âÈ¿±þ¥¢¥ê¤Î·ë²Ì¤¬¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë²ø¤·¤¤¤¬·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹ÌÚÂ¼¤Ï»ÐËå¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬ÅÐ¾ì¡£EXIT¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤·µÍ¤á¾õÂÖ¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²òÅú¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥¥·¥³¿Í»ÐËå¤Î²ø¤·¤¤»ÅÁð¤ËÃíÌÜ¡£Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È²òÅú¼Ô¤Îñ¥ÂÀ¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØºßÀÒÃæ¤È¤¤¤¦ÌÀÚò¤ÊÆ¬Ç¾¤ÇÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖÁðÆå¥Ð¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ð¥¤¥ÈÊÔ¡£ÁðÆå¡ÊÁðÆå¹Ò´ð¡Ë¤Ï¸åÇÚ¥Ð¥¤¥È¡¦ÀÐÀî¡ÊÀÐÀî°¦Âç¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥ä¥Þ¥á¤Ä¤«¤ß¼è¤êÂÎ¸³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËµðÂç¤Ê¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬½Ð¸½¡£¶áÇ¯¡¢¼¯¤ÎÆ¬¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤½¤Î»àÂÎ¤¬»³¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·§¤¬Æù¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç»³¤Ë¤¢¤ë¥¨¥µ¤¬Éå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï·§¤¬ÅßÌ²Á°¤Ë¿©¤Ù¤ë¥Ö¥Ê¤Î¼Â¤¬¶§ºî¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥µ¤òµá¤á¤Æ»³¤«¤é²¼¤ê¤ÆÍè¤¿·§¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¿Í´Ö¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£·Ù»¡¤ÈÎÄÍ§²ñ¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç15Ê¬¡£ÁðÆå¤¿¤Á¤ÏÂ¤ò¥±¥¬¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é·§¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤¬¤É¤ì¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²¤¿¤¯¤Æ¤âÈòÆñ½ê¤Ë¹Ô¤¯¥ë¡¼¥È¤ò·§¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢ÇØ¸å¤ÏÀî¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¾õ¶·¡£ÁðÆå¤¿¤Á¤¬ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾¾²¼¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤ì¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Û¤«¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï¡Ö·§¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ë¤È±ÇÁü¤òÀä»¿¡£AI¤ò»È¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë·§¤ÎÆ°¤¤äÉ½¾ð¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
