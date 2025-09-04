TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょう（4日）の日経平均株価は、一時500円以上上昇しました。

前日のニューヨーク市場ではハイテク関連株を中心に値を上げました。

この流れを受け、東京市場でも半導体関連株など幅広い銘柄に買い注文が広がっています。