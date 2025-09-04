ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】日経平均株価一時500円超上昇 米ハイテク関連株上昇を受け 【速報】日経平均株価一時500円超上昇 米ハイテク関連株上昇を受け 【速報】日経平均株価一時500円超上昇 米ハイテク関連株上昇を受け 2025年9月4日 10時3分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう（4日）の日経平均株価は、一時500円以上上昇しました。前日のニューヨーク市場ではハイテク関連株を中心に値を上げました。この流れを受け、東京市場でも半導体関連株など幅広い銘柄に買い注文が広がっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク2か月後に新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 東京, 神事, フローリング, 思いやり, ホテル, 鎌倉, 横浜, 老後, 介護タクシー, 訪問介護