9人組グローバルグループ「＆TEAM」が3日、神奈川・ぴあアリーナMMで、グループ結成3周年記念イベント「＆TEAM 3rd Anniversary[縁DAY]」を行った。

オープニングからメンバーも、会場も、テンションマックス状態。BTSのカバー曲「MIC Drop」では、炎が乱れ飛ぶド派手は演出となった。3曲終わりのあいさつで、すでに汗だくのK（27）は「今日はやばいっすね！」。だが、「まだまだいけるよね！」と会場をあおり、「2日間、すてきな空間をすごせて最高です」と感謝した。

YUMA（21）は「＆TEAMはサプライズが好きなので…」とにおわせた。そして、3周年最終日となったこの日のアンコールで、LUNE（ルネ＝ファンの呼称）にサプライズで10月28日に、悲願の韓国デビューを報告。ステージバックのモニターに「KOREA DEBUT」「1ST MINI ALBUM」「BACT TO LIFE」が映し出されると、会場を埋め尽くしたLUNEは大歓声で祝福した。

＆TEAMが掲げる“Japan to Global”を実現するための新たな1歩を踏み出すことになった。Kは「ずっと報告したかった韓国デビューを無事9人で伝えられて幸せです」とし、「韓国で1位を取る姿を見せたい。こんなに心強いチームとスタッフ、そしてLUNEの皆さんがいれば達成できる」と力強く語った。

TAKI（20）は「新たなステージに上がるけどLUNEの皆さんとずっと一緒です」と一心同体をアピール。その上で「LUNEの皆さん、僕たちと世界に行く準備はできていますか！」の呼びかけに、LUNEは大歓声で応えた。

4月23日発売の3枚目シングル「Go in Blind（月狼）」が初のミリオン認定を獲得。また、アジア9都市を巡る初のアジアツアー「2025＆TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'」も無事成功を収めた。さらに10月25、26日には、グループ最大規模となるさいたまスーパーアリーナでアンコール公演も控えている。そして10月28日の韓国デビュー。新たなステージへと羽ばたく＆TEAMの勢いが止まらない。【川田和博】