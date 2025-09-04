µð¿Í¡¦µÈÀî¡¢8ÈÖ¤Ç3°ÂÂÇ¡ªº´¡¹ÌÚ»á¡ÖÈà¤¬¾å°Ì¤ÎÊý¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡×¡Ä¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
¡û µð¿Í 5 ¡Ý 3 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡ü
¡ã21²óÀï¡¦µþ¥»¥éDÂçºå¡ä
¡¡3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø8ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿µÈÀî¤Ï¡¢3¡Ý0¤Î½é²ó°ì»àËþÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢5¡Ý2¤Î5²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¾¾ËÜ·ò¸ã¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£5¡Ý2¤Î7²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢»³ËÜÂçµ®¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢¥ì¥Õ¥È¤ØÆóÎÝÂÇ¤ÇÌÔÂÇ¾Þ¤È¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ»á¤ÏµÈÀî¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡¢µÈÀî¤é¤·¤¤¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤ÎµÈÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡ÖÇÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Èà¤¬¾å°Ì¤ÎÊý¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë