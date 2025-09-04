【ユニクロのスウェットパンツ】が優秀！ きれいめ派はこう着る♡「着回しコーデ」

デイリーコーデに抜け感を演出できる、スウェットパンツ。スポーツMIXのトレンドからも、注目度の高いアイテムです。大人に似合う着こなしに悩んだら、おしゃれなインフルエンサーを参考にするのが最適かも！ 今回はきれいめカジュアルコーデを多数提案している@neni.moさんのInstagram投稿を参考に、【ユニクロ】のスウェットパンツを使った「着まわしコーデ」をご紹介します。

ブラックで洗練された印象に

【ユニクロ】「スウェットパンツ」\2,990（税込・セール価格）

ブラックのスウェットパンツはモードな雰囲気で、きれいめ派の大人コーデにもマッチしやすいアイテム。光沢感のある素材や女性らしい雰囲気のアイテムと合わせると、カジュアル感が軽減されて上品に寄せやすくなります。@neni.moさんはベージュのカットソーに黒のキャミソールをレイヤード。全体の色数を抑えるのが品よく仕上がるポイントです。小物は華奢なアイテムを合わせるのがおすすめ。

フェミニンに寄せるスウェパンコーデ

こちらはフェミニンなラッフルがポイントの甘めトップスを合わせたMIXコーデ。@neni.moさんが「カジュアルになりすぎるのが嫌だからトップスはちょっと甘めにした」とコメントしているように、テイストをMIXした着こなしが一押し。スウェットパンツのサイドにさりげなく入った白ラインもさりげないアクセントに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@neni.mo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。