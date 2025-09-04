夏といえばスイカ。涼しさを感じられる夏の食べ物です。今回話題になったのは、そんなスイカとバトルを繰り広げていた猫ちゃん。座布団の上に鎮座するスイカに対して、素早いステップを踏みながらパンチを繰り出す猫ちゃんは、まるで小さな格闘家みたい。

思わず笑ってしまう光景がSNSにて注目を集めました。投稿はX（旧Twitter）にて、287.6万回以上表示。いいね数は8.2万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「スイカになんの恨みがw」「何回見ても愛しくて可愛くて面白い」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【動画：ネコが座布団の上に鎮座する『スイカ』と出会った結果…】

猫とスイカの戦い

今回、Xに投稿したのは「みとん」さん。登場したのは、猫のとあちゃんです。

とあちゃんは小刻みに足を運びながら座布団に置かれたスイカと対峙。前足を高く振り上げて繰り出される猫パンチは、可愛らしさの中にも真剣さを感じられます。小さな身体全体を使ったステップは、とても俊敏だったそうです。

相手は動かないスイカですが、当時のとあちゃんにとっては強敵。パンチを当てては離れ、また構えては打ち込むという繰り返しに、見ている側は笑顔にならずにはいられません。

スイカと戦うとあちゃんにX民も爆笑

スイカと真剣勝負を繰り広げていた、とあちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「めっちゃ可愛い」「ヤバい可愛すぎる」「互角の戦い」などの声が多く寄せられていました。

夏に行われた猫とスイカの小さなバトル。とあちゃんの元気いっぱいな姿に、暑さも少し和らぐ…ような気がしますね。

Xアカウント「みとん」では、猫のとあちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。とあちゃんの投稿は夏の暑さも忘れてしまうくらい可愛いです。

写真・動画提供：Xアカウント「みとん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。