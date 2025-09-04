本田翼、料理を全くしない理由「私、焼くのがイヤなんですよ」
女優の本田翼（33歳）が、9月4日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。料理は全くしないと話し、「私、焼くのがイヤなんですよ」と語った。
本田は今回、大阪・関西万博のフランス館で行われた、高級宝飾ブランド・ショーメのエキシビジョンに出席し、番組のインタビューに対応。インタビュアーから「本田さんのSNSで、美味しそうな“のっけご飯”拝見したんですけども、お料理はよくされますか？」と質問を受ける。
これに本田は「全然しなくって（笑）」と笑い、「あれも、私、焼くのがイヤなんですよ。フライパンの油汚れがちょっとイヤで…。だからのっけるだけです。キムチとか買ってのせるだけ、私は。あと韓国のりとか、納豆かければおいしいから。ちょっと柚子こしょう入れてみたりとか。味変とか。基本はめんつゆとかで味は調うんですけど、そこに足したり。もう“ぶっかけ丼”“ばくだん丼”みたいなイメージで」と語る。
そして「調味料とかでも楽しんでらっしゃる？」と聞かれると、本田は「…しか楽しめない。材料一緒だから」と語った。
