西野七瀬、長時間ゲームしていると夫・山田裕貴と「お互い『いいね！』みたいな感じ」
女優の西野七瀬（31歳）が、9月4日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。西野も、夫の俳優・山田裕貴（34歳）もゲーム好きなため、長時間ゲームをしていると「お互い『いいね！』『どんどんやりなよ！』みたいな感じ」だと語った。
西野は今回、大阪・関西万博のフランス館で行われた、高級宝飾ブランド・ショーメのエキシビジョンに出席し、番組のインタビューに対応。インタビュアーから「西野さんと言えばゲーマーな一面もありますけれども、1日に何時間くらいされますか？」と質問を受ける。
これに西野は「10時間はいきます（笑）」と笑い、「ほんとにでも、そういうときは『やり過ぎたな…』という自覚はあります。10（時間）はちょっといったな…みたいな日はあります」と語る。
また、「旦那さま（俳優の山田裕貴）と一緒にゲームする？」との質問には「やります、やります」と答え、一緒に10時間くらいゲームをすることも「ありましたよ。そういう日も」と回答。
そして「お互いゲーム好きなので、どれだけゲームやっていても怒らない。（相手が）長時間ゲームしていると、お互い『いいね！』『やってるね！』『どんどんやりなよ！』みたいな感じなので」と語った。
西野は今回、大阪・関西万博のフランス館で行われた、高級宝飾ブランド・ショーメのエキシビジョンに出席し、番組のインタビューに対応。インタビュアーから「西野さんと言えばゲーマーな一面もありますけれども、1日に何時間くらいされますか？」と質問を受ける。
また、「旦那さま（俳優の山田裕貴）と一緒にゲームする？」との質問には「やります、やります」と答え、一緒に10時間くらいゲームをすることも「ありましたよ。そういう日も」と回答。
そして「お互いゲーム好きなので、どれだけゲームやっていても怒らない。（相手が）長時間ゲームしていると、お互い『いいね！』『やってるね！』『どんどんやりなよ！』みたいな感じなので」と語った。