ソファの上でおもしろい寝方をしている猫…？二度見必至のポーズで眠るほほえましい猫の光景は22万6千回を超えて表示され、1万3千件のいいねが寄せられました。

【写真：暑い日、ふと『ソファの上にいる猫』を見たら…】

猫流の頭の抱え方

X（旧Twitter）アカウント『@daifukucanfly』に投稿されたのは、2歳の猫「だいふく」ちゃん（男の子）が、ソファの上でユニークなポーズを取りながらすやすや眠っている姿です。

この日、飼い主さんがふとソファの方を見てみると、だいふくちゃんが上半身を横によじりながら、両手で頭を抱えるような体勢で熟睡していたのだそうです。

だいふくちゃんの不思議な寝相は一見すると、あまりの暑さに頭を抱えてしまっているかのように見えるものの、実際はただただ幸せそうに眠っているだけだったといいます。

だいふくちゃんの唯一無二の寝方と安心しきった表情は、多くの人に笑いと癒しを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「だいふくちゃんの応援していたチームが負けてしまったのかな？w」「頭痛のようにも見えるw」「『OK～！』って言っているようにも見えます！」「想像を絶するほどかわいいです」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

今日も全力で日常を満喫中

普段から茶目っ気にあふれるだいふくちゃんは、たくさんのかわいい姿を披露してくれるのだそうです。

ある時は気配を消してお風呂の中から飼い主さんを監視したり、またある時はお気に入りのタオルケットにくるまってお昼寝をしたり…。

だいふくちゃんの予測不能で愛らしさ満点な日々の姿は、これからも見ている人々の心をふっとほぐし、笑顔にし続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@daifukucanfly』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@daifukucanfly」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。