発話の瞬発力・発音・リスニング力・語彙力の4要素をまとめて効率的に強化！HALsTech「オンライン講座」

HALsTech「オンライン講座」

HALsTechは、発話の瞬発力・発音・リスニング力・語彙力の4要素をまとめて効率的に強化できる独自メソッドの講師を養成するオンライン講座を開講。

今回、他とは少し違った英語講師として活動を志す方に向けて、2025年9月4日から動画講座全3話を無料で公開します。

■動画講座の内容と受け取り方法

1. なぜHAL式英語シャドーイング講師を勧めるのか

2. HAL式英語シャドーイングメソッドの全貌

3. 自宅で始めるオンラインスクールの立ち上げ方

こちらのリンク( https://sub.halsenglish.com/p/kKG0ofCD6LMj )よりメールアドレスをご登録ください。

視聴用メールが送られます。

無料動画講座の内容

■「HAL式英語シャドーイング講師養成講座」の目的と特徴

本講座は単なる受講者の教授スキル向上にとどまらず、修了者が各地域や教育現場で、日本人の英語苦手意識をやわらげ、世界とつながる自信を広げる指導者の育成を目指しています。

これにより、英語教育の現場を底上げし、国内全体の英語コミュニケーション能力向上に資することを目的としています。

特徴

●発話の瞬発力・発音・リスニング・語彙を同時強化する革新メソッド

●短期間で上達を実感でき、学び続けやすい仕組み

●修了後の指導者活動を想定したカリキュラム

●全国どこからでもオンライン受講可能

■代表コメント

「この講座は、英語を教えるスキルを学ぶ場にとどまらず、日本人の英語コンプレックスを無くし、誰もが自信を持って世界とつながれる社会づくりに貢献する第一歩になればと考えています。

」

■動画講座講師プロフィール

HAL(ハル)

●現役大学英語講師・学術コンサルタント

●米国大学学部卒・英国大学院修士課程修了

●日本の国立大学院博士号取得

●政府系研究機関及び国際機関勤務経験

●定員オーバーになる人気クラス担当、学生授業満足度90％以上

