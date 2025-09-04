日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」の結成３周年イベント「３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ―縁 ＤＡＹ」が３日、横浜市のぴあアリーナＭＭで行われ、１０月２８日にミニアルバム「Ｂａｃｋ ｔｏ Ｌｉｆｅ」で韓国デビューすることをサプライズ発表した。

「９・３」は＆ＴＥＡＭとＬＵＮＥ（ルネ＝ファンネーム）にとって特別な一日。年を重ねるたびに行われてきた「縁 ＤＡＹ」で９人が世界への第一歩を報告した。アンコールで、これまでの３年間を振り返る映像が映し出され「ＫＯＲＥＡ ＤＥＢＵＴ」の文字が光ると満員のＬＵＮＥも大歓声で応えた。

ＢＴＳらを擁するＨＹＢＥ傘下の「ＹＸ ＬＡＢＥＬＳ」が手がける初のグローバルグループ。結成当初から「Ｊａｐａｎ ｔｏ Ｇｌｏｂａｌ」を掲げて努力を重ねており、今年はアジアツアーを成功させたほか、８月には３枚目のシングル「Ｇｏ ｉｎ Ｂｌｉｎｄ（月狼）」が自身初のミリオン認定を受けたばかりだ。

韓国デビューという“成長の証し”に、ＦＵＭＡ（２７）は「ここまで来られたのはみなさんの応援と愛があったから。どこまでも羽ばたきましょう」と感謝。ＹＵＭＡ（２１）は「音楽を通して全世界に魅力を知ってもらいたい。僕たちはＯＮＥ ＴＥＡＭなので」とＬＵＮＥとの絆を再確認した。

４日からは４年目に突入する９人。Ｋ（２７）は「個人的には全世界のみなさんに、韓国の音楽番組で１位を取る姿を早く見せたい」と新たな目標を掲げた。韓国デビューを足がかりに、世界中に＆ＴＥＡＭの旋風を広げていくつもりだ。