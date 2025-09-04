３周年イベントでパフォーマンスする＆ＴＥＡＭの（前列左から）Ｋ、ＮＩＣＨＯＬＡＳ、ＥＪ、（中列同）ＴＡＫＩ、ＨＡＲＵＡ、ＪＯ、（後列同）ＭＡＫＩ、ＹＵＭＡ、ＦＵＭＡ（カメラ・岡野　将大）

写真拡大

　日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」の結成３周年イベント「３ｒｄ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ―縁　ＤＡＹ」が３日、横浜市のぴあアリーナＭＭで行われ、１０月２８日にミニアルバム「Ｂａｃｋ　ｔｏ　Ｌｉｆｅ」で韓国デビューすることをサプライズ発表した。

　「９・３」は＆ＴＥＡＭとＬＵＮＥ（ルネ＝ファンネーム）にとって特別な一日。年を重ねるたびに行われてきた「縁　ＤＡＹ」で９人が世界への第一歩を報告した。アンコールで、これまでの３年間を振り返る映像が映し出され「ＫＯＲＥＡ　ＤＥＢＵＴ」の文字が光ると満員のＬＵＮＥも大歓声で応えた。

　ＢＴＳらを擁するＨＹＢＥ傘下の「ＹＸ　ＬＡＢＥＬＳ」が手がける初のグローバルグループ。結成当初から「Ｊａｐａｎ　ｔｏ　Ｇｌｏｂａｌ」を掲げて努力を重ねており、今年はアジアツアーを成功させたほか、８月には３枚目のシングル「Ｇｏ　ｉｎ　Ｂｌｉｎｄ（月狼）」が自身初のミリオン認定を受けたばかりだ。

　韓国デビューという“成長の証し”に、ＦＵＭＡ（２７）は「ここまで来られたのはみなさんの応援と愛があったから。どこまでも羽ばたきましょう」と感謝。ＹＵＭＡ（２１）は「音楽を通して全世界に魅力を知ってもらいたい。僕たちはＯＮＥ　ＴＥＡＭなので」とＬＵＮＥとの絆を再確認した。

　４日からは４年目に突入する９人。Ｋ（２７）は「個人的には全世界のみなさんに、韓国の音楽番組で１位を取る姿を早く見せたい」と新たな目標を掲げた。韓国デビューを足がかりに、世界中に＆ＴＥＡＭの旋風を広げていくつもりだ。