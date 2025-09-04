☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝田嶋

２位日本ハムとのゲーム差を２に広げ、４日にも優勝マジック１９が点灯する可能性があるソフトバンク。４日は前回の登板で２ケタ勝利にのせた上沢がオリックス戦で先発する。上沢は現在通算９９６奪三振で１０００奪三振まであと４。１０００奪三振達成なら今年の６月に達成した九里（オリックス）以来プロ野球１５９人目となる。

４日に達成すれば上沢は３１歳６か月。ソフトバンク所属時代に達成したのは以下の通り。

６１年 杉浦 忠

６６年 皆川睦男

０９年 杉内俊哉

１０年 和田 毅

１５年 中田賢一

２０年 千賀滉大

２０年千賀以来５年ぶり。オリックスの平野もあと１と迫っているが、足踏みが続いている。平野を上沢が抜いて１５８番目の到達といきたい。

