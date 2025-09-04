みんなで歌って踊って盛り上がる！神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールは、2025年9月19日(金)より、新しいステージを上演開始します。

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」

期間：2025年9月19日(金)〜11月19日(水)

場所：2F ミュージアム やなせたかし劇場

時間：約15分(1日3〜4回上演)

出演：アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマン

※ミュージアムご入館には、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です。

アンパンマン好きにはおなじみの曲「アンパンマンたいそう」を、アンパンマンたちがレクチャー。

何度も繰り返したくなるポップなオリジナル曲で練習して、最後にはお子さまもおとなも、会場一体で「アンパンマンたいそう」を歌って踊って盛り上がるステージです。

みんなが聞いたことがある「アンパンマンたいそう」。

アンパンマンたちと一緒に楽しみながらダンスを覚えるステージです。

子どもやおとな、音色やリズム、いろんなものをぐるぐるMIXして会場一体となって楽しめます。

