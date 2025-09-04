Å¹Æâ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡ØHarry Winstonüýs New York¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ëWÂçºå¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢WÂçºå1³¬¡ÖMIXup(¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ã¥×)¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØHarry Winston¡Çs New York¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤«¤é11·î30Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡ØHarry Winston¡Çs New York¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¡Á11·î30Æü(Æü)
»þ´Ö¡§11:30¡¿14:00¡¿16:30¡¿19:00(120Ê¬À©)
Äê°÷¡§³Æ²ó36Ì¾
ÎÁ¶â¡§¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ ¤ª1¿ÍÍÍ 7,000±ß
¥Ñ¥Õ¥§ 3,500±ß
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ñ¥Õ¥§ 10,000±ß
(¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ)¢¨Í×Í½Ìó
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥±¡¼¥ ³Æ1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¾ì½ê¡§WÂçºå1³¬¡ÖMIXup¡×
Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4-1-3
5²óÌÜ¤ÎWÂçºå¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ØHarry Winston¡Çs New York¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸æÆ²¶Ú¤ËÌÌ¤·¤¿¥¢¡¼¥È¡¦¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¡ÖMIXup¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Þ¤ë¤´¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬ºÌ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥º¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥¢¡¼¥È¡Ä ¤½¤·¤Æ¥Ê¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤ò³«ÊüÅª¤Ë³Ú¤·¤à¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¸ÄÀ¤Èµ±¤¤òÊü¤Ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥»¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥±¡¼¥¤ò2¼ïÍÑ°Õ¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Í£°ìÌµÆó¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹(¿ôÎÌ¸ÂÄê)¡£
