&TEAM、韓国デビュー発表＆4ヶ国語で決意表明「どこまでも一緒に羽ばたきましょう」 会場は悲鳴のような大歓声【メンバーコメントほぼ全文】
9人組グローバルグループ・&TEAM（K、FUMA、NICHOLAS、EJ、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が2日、3日の2日間にわたって、神奈川・ぴあアリーナMMで結成3周年のアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary［縁 DAY］』を開催。3日の夜公演では、韓国デビューすることを発表した。
【ライブ写真】それぞれの魅力放ったソロステージ！&TEAMのソロ写真
同公演は、結成3周年を祝うアニバーサリーイベント。本編では、自身初のミリオン認定を達成した3rd SINGLEのタイトル曲「Go in Blind（月狼）」、収録曲「Run Wild」「オオカミ系男子」などのほか、BTS「MIC Drop」などのカバーステージも披露。ソロやユニットでそれぞれの魅力を発揮する場面もあり、多幸感あふれる空間を作り上げた。
アンコールでは、映像で「Japan to Global Next Chapter」「LUNE, Are You Ready？」「KOREA DEBUT」「1st Mini Album『Back to Life』」と投影。10月18日に韓国1st Mini Album『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たすことを発表した。
発表と同時に、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）からは悲鳴に近い歓声が送られた。発表後には、&TEAMが誕生したオーディション番組『&AUDITION - The Howling -』のシグナルソング「The Final Countdown（&TEAM ver.）」をパフォーマンス。今まで歩んできた道を振り返り、涙を浮かべるLUNEの姿もあった。
その後、メンバーひとり一人がコメントすることに。サブリーダーのFUMAは「LUNEの皆さん、韓国デビューです！LUNEの皆さん一人ひとりの力があったから、応援があったから、愛があったから、僕らがひとつになって、ここまで来ることができました」と感謝しつつ、「でも、ここで終わりじゃないのはLUNEの皆さん、知っていますよね？僕たちはLUNEの皆さんとどこまでも羽ばたいていきたい。これからもずっと着いてきてくれますよね？僕たちを信じて、どこまでも一緒に羽ばたきましょう」と覚悟のこもった目で前を見据えた。
リーダーのEJは韓国語で「今回の韓国デビューが、改めてもっと広い世界へ、そしてさらに遠くへ&TEAMの魅力を伝えられるきっかけになればと思います」とし、「その歩みをLUNEの皆さんとともにできたらうれしいです。素敵な姿をお見せできるよう一生懸命準備していますので、もう少しだけ待っていてください。そして多くの応援をよろしくお願いします」と一礼。MAKIは英語、NICHOLASは中国語で思いを伝え、グローバルグループとして羽ばたく準備はできていることを表した。
さらに、JOは「LUNEの皆さんには“旅立つ”という感覚よりは、僕たちがアーティストとして成長する姿を一緒に見守る、走り続けるという考えでいてくれたらうれしい」と会場を見渡し、Kも「韓国デビューと言っても『Japan to Global』ってことで、僕たちはここを拠点に活動をしていくのですが、もっとたくさんのLUNEの皆さん、まだ会ったことのない、会いに行けていないLUNEの皆さんも楽しんでいただけるようなことを準備しています」と期待を高めた。続けて「個人的には全世界のLUNEの皆さんに韓国の音楽番組で1位を獲ってそんな姿を早く見せたいなと思っています」と、目標を掲げた。
コメント後には、『&AUDITION - The Howling -』のオリジナル曲「Melody（&TEAM ver.）」に思いを乗せて届けた。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
&TEAMは4月23日にリリースした3rd SINGLE「Go in Blind（月狼）」で自身初のミリオン認定を獲得。また、アジア9都市を巡る自身初のアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'』を成功裏に終え、10月25日と26日には、自身最大規模の会場である「さいたまスーパーアリーナ」にて、アンコール公演の開催も決定している。
【コメントほぼ全文】
■FUMA
まずは『縁 DAY』に来てくださって、本当にありがとうございます。
LUNEの皆さん、韓国デビューです！ここまでこれたのは、本当にLUNEの皆さん、一人ひとりの力があったから、応援があったから、愛があったから、僕らがひとつになって、ここまで来ることができました。
でも、ここで終わりじゃないのは、LUNEの皆さん、知っていますよね？僕たちはLUNEの皆さんとどこまでも羽ばたいていきたい。そんな僕たちが韓国デビューをすることになりました。いつも支えてくれるスタッフの皆さん、家族、メンバー、そしてLUNEの皆さんには本当に本当に感謝しかありません。これからもずっとついてきてくれますよね？僕たちを信じて、どこまでも一緒に羽ばたきましょう。
■EJ（韓国語）
LUNEの皆さん、僕たち&TEAMが韓国デビューすることになりました。本当に長い間、待っていてくださったLUNEの皆さんのおかげで韓国デビューができるのだと思います。
今回の韓国デビューが、改めてもっと広い世界へ、そしてさらに遠くへ&TEAMの魅力を伝えられるきっかけになればと思います。そしてその歩みをLUNEの皆さんとともにできたらうれしいです。素敵な姿をお見せできるよう一生懸命準備していますので、もう少しだけ待っていてください。そして多くの応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。
■MAKI（英語）
英語でコメントしたいと思います。まず、私たちが韓国デビューを皆さんに発表できたことをとてもワクワクして幸せに思っています。この3年間、私たちは本当に一生懸命努力してきましたが、LUNEがいなかったらここまで来ることはできませんでした。この機会を借りて、世界中のLUNEに感謝を伝えたいと思います。Thank you so much！
僕たちはこの韓国デビューが「グローバルグループ」という称号に向けての大きな一歩となると信じています。これからワクワクするような出来事が待っていますので、皆さんぜひ楽しみにしてください。
愛しています！ありがとうございます！
■NICHOLAS（中国語※意訳）
私たちにとって韓国デビューは、新しい章を切り開くことであり、私たちの覚悟だけでなく、これまで積み重ねてきた努力や夢が形となったものでもあります。そして、私たちは、音楽、ステージ、パフォーマンスで世界に影響を与える準備ができており、より広い舞台に踏み出そうとしています。だからこそ、これからもLUNEの皆さんに私たちと肩を並べて共に歩んでいただき、見守っていてほしいです。LUNEの力を支えに、私たちも引き続き頑張ります。
皆さんのことを愛しています。
■HARUA
『縁 DAY』に来てくださって、ありがとうございます。そして、オンラインでも見てくださっているLUNEの皆さん、本当にありがとうございます。
あっという間に結成から3年がすぎて、無事に笑顔で『縁 DAY』を迎えられたことが本当にうれしいです。そして、僕も映像を見ながらたくさんの思い出があったなと思ったのですが、LUNEの皆さんとの時間をすごす度に、もっとLUNEの皆さんにいろいろな姿を見せたくて、もっともっとLUNEの皆さんにかっこいい姿を、新しい舞台を見せたくて、舞台を重ねるたびにLUNEの皆さんのおかげでたくさん成長することができて、3年を迎えられたと思います。
僕たちが次に韓国デビューをすることが決まって、またひとつ大きくグローバルに足を踏み入れることになるのですが、3年間たくさん応援してくださった皆さんの応援と愛が力となって、また僕たちは大きく一歩を踏み出すことができるようになりました。なので、また4年目からさらにステップアップしてLUNEの皆さんに幸せを届けながら成長していけるアーティストになれたらと思っています。
今日は来てくださって、見てくださって、ありがとうございます。愛しています。
■JO
まずはきょう来てくださって本当にありがとうございます。オンラインで見てらっしゃる方もありがとうございます。
きのうから3公演続けていますが、幸せな時間であっという間に終わってしまったなと思います。今回ソロ舞台やユニット舞台でLUNEの皆さんのことを考えて準備する時間がたくさんあって、自分についても考える時間があったりして、臨んだ『縁 DAY』でした。3年という月日が経ったと思うのですが、一つひとつの道のりを乗り越えてきたからこそ、今回韓国デビューというのが決まって、すごくありがたいことだと思います。
これ（韓国デビュー）をLUNEの皆さんには“旅立つ”という感覚よりは、僕たちがアーティストとして成長する姿を一緒に見守る、走り続けるという考えでいてくれたらうれしいと思います。なので、これからもLUNEの皆さんと一緒にいられたらいいなと思います。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございます。
■K
今日は『縁 DAY』にお越しの皆さん、オンラインで見ている皆さん、一緒に幸せな時間を過ごしていただいて、ありがとうございました。そして、ずっと報告したかった大切なお知らせを無事に9人と一緒に、大好きなLUNEと一緒にできて、とても幸せに思います。
韓国デビューと言っても「Japan to Global」ってことで、僕たちはここを拠点に活動をしていくのですが、そのなかでもっとたくさんのLUNEの皆さん、まだ会ったことのない、会いに行けてないLUNEの皆さんも楽しんでいただけるようなことを準備しています。楽しみにしていただきたいのと、個人的には全世界のLUNEの皆さんに韓国の音楽番組で1位を獲ってそんな姿を早く見せたいなと思っています。
本当に今日、公演をしながらこんなに心強い方々（LUNE）が隣にいて、心強いチームメイトがここにいて、スタッフがいることを舞台をしながらすごく感じたので絶対に皆さんが一緒なら一つの挑戦としてみんなで立ち向かって行ったら、目標も達成するんじゃないかと思うので。皆さん一緒に頑張ってくれますか？（LUNEの反応を受けて）めっちゃうれしいです。
■YUMA
韓国デビューが決まりました！この報告をずっと早くしたかったのですが、たくさんのLUNEの皆さんの前で発表することができて、うれしく思います。韓国デビューに向けてメンバー全員、「Under the skin」の時のように本当に死ぬ気で全員頑張っていますので、デビューした時には今よりもかっこいい姿を見せられると思っています。言語の方もみんなで頑張ったり、それぞれ案を出し合ったり、ひたすらそれに向けて頑張っています。
僕たちがただひたすら音楽を愛して、LUNEの皆さんを愛して、音楽を通して全世界のLUNEさんに僕たちの魅力を知ってもらうのは僕たちの夢であり、皆さんの夢であると思っています。僕たちはONE TEAMなので。全世界のLUNEの力が必要だと思っています。LUNEの皆さんのために僕たちすごい頑張りますし、LUNEの皆さんもたくさん応援してくれたらうれしいなと思います。死ぬ気で頑張るので、応援よろしくお願いします。
■TAKI
3周年おめでとうございます、ありがとうございます！
本当に1日1日が当たり前にすぎていかないで、大切な時間が3年というときが流れたのですが、すごい幸せです！当たり前だと思っていなかったんです。みんなと一緒にいることが。でも、こうして目で確認して、歓声を聞けて、本当に僕たち&TEAMは幸せ者だなと心から感じました。
そして、韓国デビューという新たなステージにあがるわけですが、LUNEと&TEAMはずっと一緒です。どこにいったとしても、遠い存在になるわけではなく、僕たちとLUNEはずっとつながっていますし、ずっと離れられません、僕たちと世界に行く準備できていますか？最高です！行くぜ！ありがとうございます！大好きです
【ライブ写真】それぞれの魅力放ったソロステージ！&TEAMのソロ写真
同公演は、結成3周年を祝うアニバーサリーイベント。本編では、自身初のミリオン認定を達成した3rd SINGLEのタイトル曲「Go in Blind（月狼）」、収録曲「Run Wild」「オオカミ系男子」などのほか、BTS「MIC Drop」などのカバーステージも披露。ソロやユニットでそれぞれの魅力を発揮する場面もあり、多幸感あふれる空間を作り上げた。
発表と同時に、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）からは悲鳴に近い歓声が送られた。発表後には、&TEAMが誕生したオーディション番組『&AUDITION - The Howling -』のシグナルソング「The Final Countdown（&TEAM ver.）」をパフォーマンス。今まで歩んできた道を振り返り、涙を浮かべるLUNEの姿もあった。
その後、メンバーひとり一人がコメントすることに。サブリーダーのFUMAは「LUNEの皆さん、韓国デビューです！LUNEの皆さん一人ひとりの力があったから、応援があったから、愛があったから、僕らがひとつになって、ここまで来ることができました」と感謝しつつ、「でも、ここで終わりじゃないのはLUNEの皆さん、知っていますよね？僕たちはLUNEの皆さんとどこまでも羽ばたいていきたい。これからもずっと着いてきてくれますよね？僕たちを信じて、どこまでも一緒に羽ばたきましょう」と覚悟のこもった目で前を見据えた。
リーダーのEJは韓国語で「今回の韓国デビューが、改めてもっと広い世界へ、そしてさらに遠くへ&TEAMの魅力を伝えられるきっかけになればと思います」とし、「その歩みをLUNEの皆さんとともにできたらうれしいです。素敵な姿をお見せできるよう一生懸命準備していますので、もう少しだけ待っていてください。そして多くの応援をよろしくお願いします」と一礼。MAKIは英語、NICHOLASは中国語で思いを伝え、グローバルグループとして羽ばたく準備はできていることを表した。
さらに、JOは「LUNEの皆さんには“旅立つ”という感覚よりは、僕たちがアーティストとして成長する姿を一緒に見守る、走り続けるという考えでいてくれたらうれしい」と会場を見渡し、Kも「韓国デビューと言っても『Japan to Global』ってことで、僕たちはここを拠点に活動をしていくのですが、もっとたくさんのLUNEの皆さん、まだ会ったことのない、会いに行けていないLUNEの皆さんも楽しんでいただけるようなことを準備しています」と期待を高めた。続けて「個人的には全世界のLUNEの皆さんに韓国の音楽番組で1位を獲ってそんな姿を早く見せたいなと思っています」と、目標を掲げた。
コメント後には、『&AUDITION - The Howling -』のオリジナル曲「Melody（&TEAM ver.）」に思いを乗せて届けた。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
&TEAMは4月23日にリリースした3rd SINGLE「Go in Blind（月狼）」で自身初のミリオン認定を獲得。また、アジア9都市を巡る自身初のアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'』を成功裏に終え、10月25日と26日には、自身最大規模の会場である「さいたまスーパーアリーナ」にて、アンコール公演の開催も決定している。
【コメントほぼ全文】
■FUMA
まずは『縁 DAY』に来てくださって、本当にありがとうございます。
LUNEの皆さん、韓国デビューです！ここまでこれたのは、本当にLUNEの皆さん、一人ひとりの力があったから、応援があったから、愛があったから、僕らがひとつになって、ここまで来ることができました。
でも、ここで終わりじゃないのは、LUNEの皆さん、知っていますよね？僕たちはLUNEの皆さんとどこまでも羽ばたいていきたい。そんな僕たちが韓国デビューをすることになりました。いつも支えてくれるスタッフの皆さん、家族、メンバー、そしてLUNEの皆さんには本当に本当に感謝しかありません。これからもずっとついてきてくれますよね？僕たちを信じて、どこまでも一緒に羽ばたきましょう。
■EJ（韓国語）
LUNEの皆さん、僕たち&TEAMが韓国デビューすることになりました。本当に長い間、待っていてくださったLUNEの皆さんのおかげで韓国デビューができるのだと思います。
今回の韓国デビューが、改めてもっと広い世界へ、そしてさらに遠くへ&TEAMの魅力を伝えられるきっかけになればと思います。そしてその歩みをLUNEの皆さんとともにできたらうれしいです。素敵な姿をお見せできるよう一生懸命準備していますので、もう少しだけ待っていてください。そして多くの応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。
■MAKI（英語）
英語でコメントしたいと思います。まず、私たちが韓国デビューを皆さんに発表できたことをとてもワクワクして幸せに思っています。この3年間、私たちは本当に一生懸命努力してきましたが、LUNEがいなかったらここまで来ることはできませんでした。この機会を借りて、世界中のLUNEに感謝を伝えたいと思います。Thank you so much！
僕たちはこの韓国デビューが「グローバルグループ」という称号に向けての大きな一歩となると信じています。これからワクワクするような出来事が待っていますので、皆さんぜひ楽しみにしてください。
愛しています！ありがとうございます！
■NICHOLAS（中国語※意訳）
私たちにとって韓国デビューは、新しい章を切り開くことであり、私たちの覚悟だけでなく、これまで積み重ねてきた努力や夢が形となったものでもあります。そして、私たちは、音楽、ステージ、パフォーマンスで世界に影響を与える準備ができており、より広い舞台に踏み出そうとしています。だからこそ、これからもLUNEの皆さんに私たちと肩を並べて共に歩んでいただき、見守っていてほしいです。LUNEの力を支えに、私たちも引き続き頑張ります。
皆さんのことを愛しています。
■HARUA
『縁 DAY』に来てくださって、ありがとうございます。そして、オンラインでも見てくださっているLUNEの皆さん、本当にありがとうございます。
あっという間に結成から3年がすぎて、無事に笑顔で『縁 DAY』を迎えられたことが本当にうれしいです。そして、僕も映像を見ながらたくさんの思い出があったなと思ったのですが、LUNEの皆さんとの時間をすごす度に、もっとLUNEの皆さんにいろいろな姿を見せたくて、もっともっとLUNEの皆さんにかっこいい姿を、新しい舞台を見せたくて、舞台を重ねるたびにLUNEの皆さんのおかげでたくさん成長することができて、3年を迎えられたと思います。
僕たちが次に韓国デビューをすることが決まって、またひとつ大きくグローバルに足を踏み入れることになるのですが、3年間たくさん応援してくださった皆さんの応援と愛が力となって、また僕たちは大きく一歩を踏み出すことができるようになりました。なので、また4年目からさらにステップアップしてLUNEの皆さんに幸せを届けながら成長していけるアーティストになれたらと思っています。
今日は来てくださって、見てくださって、ありがとうございます。愛しています。
■JO
まずはきょう来てくださって本当にありがとうございます。オンラインで見てらっしゃる方もありがとうございます。
きのうから3公演続けていますが、幸せな時間であっという間に終わってしまったなと思います。今回ソロ舞台やユニット舞台でLUNEの皆さんのことを考えて準備する時間がたくさんあって、自分についても考える時間があったりして、臨んだ『縁 DAY』でした。3年という月日が経ったと思うのですが、一つひとつの道のりを乗り越えてきたからこそ、今回韓国デビューというのが決まって、すごくありがたいことだと思います。
これ（韓国デビュー）をLUNEの皆さんには“旅立つ”という感覚よりは、僕たちがアーティストとして成長する姿を一緒に見守る、走り続けるという考えでいてくれたらうれしいと思います。なので、これからもLUNEの皆さんと一緒にいられたらいいなと思います。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございます。
■K
今日は『縁 DAY』にお越しの皆さん、オンラインで見ている皆さん、一緒に幸せな時間を過ごしていただいて、ありがとうございました。そして、ずっと報告したかった大切なお知らせを無事に9人と一緒に、大好きなLUNEと一緒にできて、とても幸せに思います。
韓国デビューと言っても「Japan to Global」ってことで、僕たちはここを拠点に活動をしていくのですが、そのなかでもっとたくさんのLUNEの皆さん、まだ会ったことのない、会いに行けてないLUNEの皆さんも楽しんでいただけるようなことを準備しています。楽しみにしていただきたいのと、個人的には全世界のLUNEの皆さんに韓国の音楽番組で1位を獲ってそんな姿を早く見せたいなと思っています。
本当に今日、公演をしながらこんなに心強い方々（LUNE）が隣にいて、心強いチームメイトがここにいて、スタッフがいることを舞台をしながらすごく感じたので絶対に皆さんが一緒なら一つの挑戦としてみんなで立ち向かって行ったら、目標も達成するんじゃないかと思うので。皆さん一緒に頑張ってくれますか？（LUNEの反応を受けて）めっちゃうれしいです。
■YUMA
韓国デビューが決まりました！この報告をずっと早くしたかったのですが、たくさんのLUNEの皆さんの前で発表することができて、うれしく思います。韓国デビューに向けてメンバー全員、「Under the skin」の時のように本当に死ぬ気で全員頑張っていますので、デビューした時には今よりもかっこいい姿を見せられると思っています。言語の方もみんなで頑張ったり、それぞれ案を出し合ったり、ひたすらそれに向けて頑張っています。
僕たちがただひたすら音楽を愛して、LUNEの皆さんを愛して、音楽を通して全世界のLUNEさんに僕たちの魅力を知ってもらうのは僕たちの夢であり、皆さんの夢であると思っています。僕たちはONE TEAMなので。全世界のLUNEの力が必要だと思っています。LUNEの皆さんのために僕たちすごい頑張りますし、LUNEの皆さんもたくさん応援してくれたらうれしいなと思います。死ぬ気で頑張るので、応援よろしくお願いします。
■TAKI
3周年おめでとうございます、ありがとうございます！
本当に1日1日が当たり前にすぎていかないで、大切な時間が3年というときが流れたのですが、すごい幸せです！当たり前だと思っていなかったんです。みんなと一緒にいることが。でも、こうして目で確認して、歓声を聞けて、本当に僕たち&TEAMは幸せ者だなと心から感じました。
そして、韓国デビューという新たなステージにあがるわけですが、LUNEと&TEAMはずっと一緒です。どこにいったとしても、遠い存在になるわけではなく、僕たちとLUNEはずっとつながっていますし、ずっと離れられません、僕たちと世界に行く準備できていますか？最高です！行くぜ！ありがとうございます！大好きです