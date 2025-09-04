&TEAM、韓国デビューまでの100日を追った密着番組放送決定「ありのままの姿をぜひ見守って」【コメント全文】
9人組グローバルグループ・&TEAMの韓国デビューまでの（約）100日に完全密着した冠ドキュメンタリー番組『&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜』（10月2日スタート、毎週木曜 深0：59※全6回）が、日本テレビで放送されることが4日、発表された。
BTSを手がけた制作陣によるグローバルデビュープロジェクトから誕生した日本発の9人組グローバルグループ・&TEAMは、2022年の華々しいデビュー後、「それぞれ個性を持つ9人が1つのチームとなり、多様な世界を結び付ける」という意思のもと、人と人、人と世界を結び付け、その活躍を広げて来た。
今年4月にリリースされた3rdシングル「Go in Blind（月狼）」では自身初のミリオン認定を達成、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）との絆の強さも証明した。そんな&TEAMが、3日のアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』で今秋に韓国デビューすることを発表した。
同番組は、&TEAMの韓国デビューまでの貴重な（約）100日に完全密着。日本から世界へ新たな一歩を踏み出す9人の素顔を記録した、冠ドキュメンタリー番組となる。
韓国デビューに向けて真剣にレコーディングやレッスンに没頭するメンバーの様子、さらに韓国デビューの準備をしながらも過ごす日本での多忙で充実した日々、忙しい日々の合間にメンバー同士で語り合う“韓国デビューへの覚悟と想い”など、100日間の駆け巡る日々の過ごし方と、メンバー同士の会話から垣間見える、素の魅力も収める。
なお、同番組は毎週木曜日午前0時からHuluにて特別版を先行独占配信スタート。地上波放送後には、Hulu、日テレTADA、TVerで見逃し配信され、YouTube版も公開する。
【&TEAM・コメント】
日本発のグローバルグループとして結成から3周年を迎えた今、韓国デビューに挑戦させていただくことになりました。僕たちの真価が問われるこの舞台に、大きなプレッシャーや不安も感じています。しかしそれ以上に、皆さんに成長した姿を一刻も早く見ていただきたいという強い想いで毎日準備しています。この番組を通して、本気でグローバル舞台を目指す僕たちの、ありのままの姿をぜひ見守っていただけたらうれしいです。
