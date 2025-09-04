プロ野球・千葉ロッテマリーンズの美馬学投手の妻で俳優の美馬アンナ（38）が9月3日、Instagramを更新。先天的に右手首に障害を持つ長男が、幼稚園を卒園したことを報告した。

【映像】長男の卒園式の写真＆家族4ショット

2014年1月に、美馬投手と結婚し、5歳の長男と2歳の長女の育児に奮闘しているアンナ。Instagramでは、「実は、障がいをもって生まれてきました。右手首欠損症という形成不全です。分かりやすく言うと右手首から先がありません」と、長男が「四肢形成障害」であることを公表していた。

9月3日の更新では、長男が幼稚園を卒園したことを報告。1歳になる前から幼稚園を探し始めた際の出来事を振り返っている。「本当にビックリしちゃう話ですが、『他の子どもがビックリしてしまうので、うちは障害のある子は入園できません。』と断られたこともあります。今思えば、そんな幼稚園潰れてしまえー！！と声を大にして言ってしまいそうですが、当時はミニっち(長男)出産後、不安だらけの私だったので、良いお返事をいただけなかった時は、メソメソしていたのも今では良い思い出です」

また、幼稚園探しで困難がありながらも、幼稚園を決めるきっかけになった、先生たちの言葉についても紹介している。「(園長先生に)『ママは何でそんなに心配しているの？』と言われたんです。『あなたの息子さんはまだ赤ちゃん。うちの幼稚園に通うようになるのはまだまだ先。次あなたの息子さんに会えた時には、もっともっと色んなことができるようになって、ママや私たちを驚かしてくれるでしょう！お手手のことは何にも気にしなくて大丈夫！すべての先生やお友達と共有して、息子さんをサポートしていきます。ママもっと肩の力を抜いて！」と。この言葉をいただいた後、うれしくてうれしくて泣きながら『ここにする！絶対通わせたい！』と、帰りながら、美馬っちに電話した記憶があります。その先生のありがたい言葉が忘れられずずっと入園が決まるまで、その幼稚園一択でした。毎日幼稚園に通う中で、お手手のことを指摘され傷ついてしまう時もあったようですが、理解してくれるお友達や先生が、愛を伝えてくれたから彼の笑顔が保たれたんだと思います。

この投稿にファンから「素晴らしい園長先生、園のみなさん、いいご縁ですね」「ミニっちがこれからも楽しい日々を過ごせるよう心から祈っています」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）