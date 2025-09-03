人気旅系YouTuberの「わた旅」が8月29日、チャンネルを更新。岐阜県の宿に泊まる様子を公開した。

【写真】「わた旅」で紹介された秘境の一軒宿 忙しい日常を忘れるノスタルジック＆癒しの風景に視聴者は感動

わた旅は、国内の秘境や、ノスタルジックなスポットを紹介する旅系YouTuberだ。2025年9月時点で、登録者数は33.3万人となっている。

今回訪れたのは、岐阜県にある『ランプの宿 渡合温泉』。一軒宿となっており、山奥にあるため電波も通っておらず、電気も使えない。そのため、携帯電話やテレビ、冷蔵庫の使用ができないのが宿の特徴のようだ。

さっそく宿に到着。天井にはびっしりとランプが取り付けられており、趣のある内装となっている。わた旅も「感動します」「すごい」と、内装の雰囲気に圧倒されているようだ。客室は大きな窓が取り付けられており、自然を眺めながらくつろぐことができる。わた旅は館内を散策したあとにお風呂に向かうことに。浴槽は「香りのいい」コウヤマキを使用していると紹介し、わた旅は「開放感がありますね」と感想を述べた。

そして夕食へ。アナゴやマス、イワナを使った豪華なメニューとなっている。夜にはランプの説明会も開催されているようだ。宿は大人1名夕食朝食付き、入湯税込みで1万5000円のようで、わた旅は「めちゃくちゃ安い」とコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「贅沢ですね」「本当に癒される」「全てが好きすぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）