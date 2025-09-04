

戦国の大きな時流のなかで秀長が開花させた「資質」とは（写真：tabiphoto／PIXTA）

【図で見る】秀長の生涯に影響を及ぼした「3つの要因」

来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公となる豊臣秀長。兄の秀吉と比べ、一見、地味な存在にも思えてしまうのですが、実は秀吉の天下統一は、この秀長の存在抜きには語れないほど重要な人物だったのです。

ノンフィクション作家の中野明氏が、「正確無比な判断、抜群の人望、戦場で冷徹に敵をなぎ倒す武力・胆力、秀吉の"無茶ぶり"に期待を超える結果で応える問題解決力」を兼ね備えていたという秀長の類まれな資質について、同氏の著書『図解 豊臣秀長「No2」の仕事術: カリスマ秀吉の「右腕」に学ぶ超一流の戦略展開スキル』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

秀長の生涯を理解する「3つの要因」

おしなべて人の生涯は、「時流」「選択」「資質」の3つの要因に大きな影響を受けているように思います。1つひとつ解説していきましょう。

「時流」とはその人がたまたま生を受けた時の社会の流れを指します。これは個人の力では如何ともしがたい大きな潮流です。また、「選択」はその人が自分の意思で何かを決定することです。人生は選択に次ぐ選択の連続です。

人は抗しがたい「時流」の中で、自らの可能性を120％開花できるよう、最善と思う「選択」をして行動します。こうしてそれぞれの人が、それぞれ異なる生涯を送ることになります。

さらに、「資質」とはその人が生まれもった性質や能力を指します。資質はその人が育つ環境にも大きな影響を受けます。ですから「資質」は「環境」も含めたより大きな枠組みで考えてもよいでしょう。

農業と武士を「兼業しない」近代的な武士だった

本稿の主人公・豊臣秀長は、豊臣秀吉の実弟として戦国時代後期に生まれ、秀吉の天下統一とともにこの世を去りました。秀長の生涯を振り返ると、やはり「時流」「選択」「資質」の3つの要因が、その来し方行く末に大きな影響を及ぼしたことがわかります。ここでは、まずその「時流」について考えてみます。

秀長の生涯における「時流」を考える際のポイントは専業武士の登場です。中世型の武士集団は農業を兼業していました。ところが戦国時代も中頃になると、兵農を分離した専業武士が近代的武士集団として登場します。実は従来にはなかった兵農分離の専業武士集団を最初に作り上げたのがあの織田信長にほかなりません。

そして、信長が専業武士集団という「時流」を作り上げる背景には、さらに別の、より大きな「時流」が存在しました。それは鉄砲の伝来と普及、さらに貨幣経済の進展です。

中世型の合戦では武士が名乗りを上げて斬り合いをするのが一般的な戦い方でした。槍刀や弓の腕を上げるには長時間の訓練が必要です。中世型の武士は時間をかけて腕を磨き、肉弾で合戦にあたりました。

これに対して信長が採用した近代型の合戦では、鉄砲を持った足軽や雑兵が最前線で戦います。鉄砲の特徴は素人でも容易に扱える点にありました。

また、弓ほど高度な技術を必要とせず狙った的に当てられます。中世型の武士からすると鉄砲隊は合戦の素人集団にしか過ぎません。しかし、天正3（1575）年の長篠の戦いにおいて、当時最強の名をほしいままにした武田の騎馬軍団が、信長の鉄砲隊の前にあえなく壊滅します。

会社にたとえると、従来、最前線で戦うのは正社員でした。ところが信長が採用した方式では、正社員が担当していた任務をアルバイトや派遣社員に任せたわけです。さらに信長は鉄砲隊の足軽や雑兵を「銭」で雇いました。土地を基礎にした主従関係は存在しません。

また、兵士を養う米も「銭」で購入します。彼らが所持する鉄砲も「銭」があれば調達できます。つまり、貨幣経済という「時流」によって信長は兵農分離を実現できたわけです。

そして、この大きな「時流」の中で、豊臣秀長も、専業武士としてその活躍を始めることになります。



（出所：『図解 豊臣秀長「No2」の仕事術: カリスマ秀吉の「右腕」に学ぶ超一流の戦略展開スキル』より ©吉村堂 ）

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

「謎」が多い秀長の出生

豊臣秀長は、天文9（1540）年3月2日、尾張国愛知郡中村で、父弥右衛門（または筑阿弥）、母仲の間に生まれました。姉に天文元（1532）年生まれの智、兄に天文5（1536）年（または天文6年）生まれの秀吉、妹に天文12（1543）年生まれの旭（朝日）がいました。

ただ、両親や姉妹の名前、生年月日など、不明な点が多いのが現状です。その最たるものが秀吉と秀長が異父兄弟であるという説です。

これによると姉の智と秀吉は弥右衛門の子、秀長と旭は筑阿弥の子になります。ただ、弥右衛門の死は天文12（1543）年1月2日と記録にあり、これが正しいとすると秀吉と秀長は異父兄弟ではなく同じ父親を親にもつと考えるのが妥当で、本稿ではこの説をもとに進めます。

また、名前や名字をよく変える昔の人にはありがちなことですが、秀長の姓名にも混同しやすい点があります。まず名前を見ると、幼少時の小竹（こちく）から小一郎、長秀、秀長と変転しています。また、名字については最初の木下から羽柴になりました。またのちに、氏を豊臣と名のります。

兄・秀吉が織田信長に仕えた時期は諸説あり、天文22（1553）年から永禄元（1558）年の間のようです。信長の家来として頭角を現した秀吉はやがて百人足軽頭になり、自分の家来になるよう秀長を口説いたといいます。これが永禄5（1562）年の頃です。

当時、百姓だった秀長は、わずかばかりの土地を耕作して母親と妹を養っていました。地道に農民として暮らしていた秀長は、秀吉の誘いに尻込みしました。しかし秀吉の強い要望もあり、秀長は兄の力になろうと、鍬を捨て刀に持ち替える「選択」をします。

振り返ると、これは秀長にとって人生最大の「選択」であり、のちの彼の人生を決定づける意思決定でした。

秀長が「鍬を捨てて刀に持ち替える」と決めた時、彼は当時の「時流」である兵農分離について知る由もなかったでしょう。この兵農分離には、信長のような武士の頭領にとって大きなメリットがありました。

中世型の武士集団は農業兼業が一般的です。そのため田植えや稲刈りの農繁期は、農業に忙しく戦に出ている暇はありません。結果、戦をするのは農閑期になります。これに対して兵農分離の信長軍は、農繁期であっても敵方に斬り込めました。

これは農業兼業が当たり前の武士集団にとっては脅威です。敵が来れば農繁期でも戦わなければなりません。しかしそれだと農業収入が途絶えるからです。

つまり信長が急速に勢力を拡大し、やがて上洛を果たせた大きな要因とは、農業兼業から専業の武士集団へと変移するその「時代の波」に巧妙に乗ったことにあります。そして、秀長は偶然にも、その「時流」の最先端をいく信長の陪臣（家臣のそのまた家臣）になることを「選択」しました。

兄弟の二人三脚で出世街道を突き進む

秀長が秀吉の家来になると2人は二人三脚で出世街道を突き進みます。彼らの前に輝かしい道が開けたのは、どうやら2人の「資質」が兄弟とは思えないほど対称的だったことに起因しているようです。

秀吉は豪放磊落で、これと決めれば目標に向かってがむしゃらに進みます。これに対して秀長は温厚で思慮深く、何事も控え目な性格でした。しかも「超」がつくほどの兄思いで、兄の手柄のためなら自分を犠牲にすることもいといません。

2人の「資質」の違いは織田家における役割の違いにも表れました。秀吉は信長のために何か手柄が立てられないかと、いつも席を温める間もなくあくせくと立ち働いています。対する秀長は兄の留守を預かり、秀吉が存分に働けるよう、後顧の憂いをなくすように振る舞いました。

たとえば秀長が家来になった当時、寄せ集めで乱暴者の多い足軽連中をまとめる仕事を秀吉は秀長に任せています。その間に秀吉は手柄を立てるネタを探そうという魂胆です。

まとめ役は秀長の「資質」に合っていました。争い事が起これば人の話をよく聞いて、両者の顔が立つ落とし所を見つけるのが得意だったからです。この「資質」は村長として村人をまとめた父・弥右衛門譲りだったのかもしれません。

秀吉の身内で年齢も中堅、しかも温厚で篤実な秀長に対し、足軽仲間も一目置く存在として扱うようになります。

秀長は「兵站」で力を発揮

秀長の兄者・秀吉が信長軍の中で目立った働きをするようになるのは、のちにいう「墨俣（すのまた）一夜城」の築城を境にしてです。また、大きな武功を挙げたのは元亀元（1570）年に始まった浅井・朝倉攻めです。信長はその褒美として旧浅井領の北近江3郡を秀吉に与えました。ここに秀吉は12万2300石を領する大名に出世します。





秀吉は長浜に城と城下町を築き、天正3（1575）年夏に入城しました。並行して領地を支配するため組織の整備も進めました。当時、秀吉の重臣は秀長を筆頭に4人いました。

木曽川で水運業を営む川並衆一派の棟梁・蜂須賀小六正勝、小六とは義兄弟の関係にある前野将右衛門長康、そして秀吉の軍師として活躍した竹中半兵衛重治です。この秀吉「四人衆」は、秀長が総務・兵站、小六が軍事・外交、長康が軍事・情報、半兵衛が戦略・軍師と、役割を分担していました。

注目したいのは秀長が総務的立場である「兵站」を主に担当している点です。兵站とは、戦うために必要なモノ（食料・武器・資材など）を、必要な場所に、必要なタイミングで届けることです。

戦といえば戦場の最前線での争いをまずイメージしますが、食べ物がなければ兵は空腹で動けず、武器や弾がなければ敵と戦えません。つまり兵站とは、あまり目立たず華にも乏しいながら、その出来不出来が勝負を決める大きな要因になり得ます。

しかも必要なモノはあって当たり前で、誰も手柄として誉めてはくれません。しかしその反対に、使いたい時に手元になければ「兵站部隊は何をやっているのか」と怒声が飛びます。うまくいって当たり前、なかなか誉めてもらえないのが兵站です。

どこか裏方的で地味な印象を受ける兵站です。その目立たぬポジションで秀長は、自身の「資質」を開花させていきます。

（中野 明 ： ノンフィクション作家）