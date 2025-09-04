１７世紀絵画の回収について発表するアルゼンチンの検察当局者ら/Jose Scalzo/Reuters

（ＣＮＮ）アルゼンチン当局は３日、第２次世界大戦中にナチスに盗まれたとみられる１７世紀の絵画を回収した。マルデルプラタ検察庁が声明で発表した。

検察庁によると、イタリア人画家ジュゼッペ・ギスランディが描いた当該の絵画「貴婦人の肖像」は、弁護士が検察庁に引き渡した。この弁護士は盗難容疑で捜査を受け、１日から勾留されている人物２人の代理人を務めている。

検察庁は２日、別の声明で、この事件に関連してマルデルプラタの異なる場所で４件の強制捜査を行い、２人を自宅軟禁したと発表した。２人はナチス高官フリードリヒ・カギエンの子孫とそのパートナーだという。

検察庁は３日、両者とも４日に正式な審理を受ける予定だと明らかにした。

ＣＮＮは彼らの弁護人に連絡を取り、彼らの抗弁について情報を得ようとしている。

当該の絵画は、第２次大戦中、ナチス・ドイツによるオランダ占領下で発生したとみられる窃盗事件の捜査の一環として捜索されていた。

検察庁によるとカギエンはナチスの指導者で、戦後、他の多くの関係者と同様、司法を逃れるためにアルゼンチンに潜伏していた。

オランダの公文書によると、この絵画はユダヤ人の美術商ジャック・ハウドスティッカーの所有物だった。ハウドスティッカーの画廊には１９４０年５月、ナチスが押し入っていた。ＡＰ通信の報道によれば、公文書にはこの作品が後にカギエンの手に渡ったことも記されている。カギエンは７８年にブエノスアイレスで亡くなった。

ハウドスティッカーの家族は、８０年以上前に盗まれた所有作品の返還を求めている。