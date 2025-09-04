『冬ソナ』女優チェ・ジウ、高級感溢れる秋の装いが話題！ラブリーな魅力に「変わらぬ美しさ」【PHOTO】

女優チェ・ジウが愛らしい秋の装いを披露した。

最近、チェ・ジウは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには黒色のハートの絵文字などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ラグジュアリーブランド「FENDI（フェンディ）」のハンドバッグやスカートなどを着用して撮影されたものである。チェ・ジウは、ブラウンとブラックを基調にした秋らしい装いを身に纏った。

（写真＝チェ・ジウInstagram）

写真のなかのチェ・ジウは、階段や街中で自由にポーズを取っている。変わらない美貌で愛らしい魅力を存分に放っている。高級品を着用しているにも関わらず、自然に馴染んでいるのはさすがベテラン女優である。

投稿を目にしたファンからは、「本当にすごくきれいで戸惑っちゃう」「いくつになっても変わらない姫好き」「変わらぬ美しさ」「スタイル抜群」といった反応が寄せられていた。

なお、チェ・ジウは現在、育児バラエティ番組のKBS 2TV『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』のMCを務めている。

◇チェ・ジウ プロフィール

1975年6月11日生まれ。1994年にテレビ局MBCのオーディションに合格し、本名のチェ・ミヒャンで女優デビュー。翌1995年に芸名をチェ・ジウと改名し、2002年に主演したドラマ『冬のソナタ』で一躍、アジアのトップスターに。日本では“ジウ姫”の愛称で知られ、2006年にはTBSのドラマ『輪舞-ロンド-』で竹ノ内豊とダブル主演。そのほか、日本ではドラマ出演、CM出演多数。2018年3月に9歳年下の一般男性（オンライン・プラットフォームのアプリケーション会社の代表）と電撃結婚したニュースは、日本でも多くのメディアで報じられた。2020年5月16日、第一子となる長女を出産した。