9月3日 発表

BANDAI SPIRITSは、「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」シリーズより、フィギュア「ジムコマンド～コロニー戦仕様～」および「リック・ドムII～コロニー戦仕様～」を商品化することを明らかにした。

これは、同社の公式Xにて公開されたもの。発売時期、価格については明記されておらず「近日発進。」と記載されている。

「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」シリーズは、ダイナミックなアニメ的プロポーションおよび密度感のある造形に加え、印象的な劇中アクションの再現を可能とする最新の可動構造を組み込んで製作されるロボットフィギュアモデル。今回、「機動戦士ガンダム」シリーズのOVA作品「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場するMSを立体化した「ジムコマンド～コロニー戦仕様～」および「リック・ドムII～コロニー戦仕様～」が登場する。

(C)創通・サンライズ