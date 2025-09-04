４日３時に奄美大島の東で台風第１５号が発生しました。５日にかけて、西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

４日３時に奄美大島の東で台風第１５号が発生しました。台風は１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は、４日は日本の南を北上して九州にかなり接近し、５日は進路を東よりに変えて西日本から東日本の太平洋側沿岸を東に進む見込みです。



［雨の予想］



西日本から東日本では５日にかけて、台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １００ミリ

東海地方 １８０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

中国地方 １００ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 ２００ミリ

奄美地方 １００ミリ

その後、５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 １５０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

四国地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ４日夕方から５日昼過ぎにかけて

四国地方

徳島県、愛媛県、高知県 ４日夕方から５日朝にかけて

九州北部地方

大分県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて

九州南部

宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて



［防災事項］

九州南部では５日未明にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、九州北部地方では５日未明まで、四国地方では５日朝まで警戒、東海地方では５日夜のはじめ頃にかけて注意・警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。