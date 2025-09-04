メキシコ戦に向けてトレーニングをする日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

　アメリカ遠征中の日本代表は９月３日、現地時間６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向け、会場となるオークランド近郊で３日目のトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。

　この日の練習も招集メンバー27人全員が参加。初日は最初から、２日目は途中から別メニューだった三笘薫は右膝の下あたりにテーピングを巻いていたものの、公開されたロンドまでは全体と同じメニューをこなした。
 
　怪我によって招集外となった主力が少なくないなか、FIFAランキングで日本より４つ上（13位）の強豪との一戦に向け、連係を深めていく。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

