【台風15号】5日昼ごろ近畿地方に最接近へ　徳島県に線状降水帯発生の可能性250ミリの雨予想【進路予想　台風情報】

台風１５号は、５日昼前から昼過ぎにかけて近畿地方に最も接近する見込みで、特に徳島県では線状降水帯が発生する可能性があるとして、気象庁が厳重な警戒を呼びかけています。



気象庁によりますと、４日午前３時に、熱帯低気圧が台風１５号に変わりました。



４日午前６時の観測では種子島の南約１７０キロに位置にあって、１時間に約３０キロの速さで北へ進んでいます。



中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルです。





■今後の進路は台風の中心は４日午後６時には宮崎県日南市付近に達する見込みです。５日午後６時には高知市付近を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。台風１５号は５日昼前から昼過ぎにかけて近畿地方に最も接近する見込みです。近畿地方は台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。雨雲が予想より発達した場合は、警報級の大雨となるおそれがあります。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。■雨の予想・１時間降水量（多い所）４日：近畿中部・南部で５０ミリ５日：近畿北部で３０ミリ、近畿中部・南部で５０ミリ・２４時間降水量（多い所）５日６時まで：近畿北部で６０ミリ、近畿中部で１２０ミリ、近畿南部で１５０ミリ６日６時まで：近畿北部で６０ミリ、近畿中部で１００ミリ、近畿南部で１５０ミリ■風の予想・最大風速（最大瞬間風速）４日：近畿中部・南部陸上で１２メートル（２５メートル）、海上で１５メートル（２５メートル）５日：近畿中部陸上で１４メートル（２５メートル）、海上で１８メートル（２５メートル）。近畿南部陸上で１３メートル（２５メートル）、海上で１８メートル（２５メートル）。■徳島県に線状降水帯発生のおそれ徳島県には、台風第１５号が５日午前に最も接近するでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、徳島県では大気の状態が非常に不安定となっています。気象庁は、４日夕方から５日朝にかけて、徳島県に線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。■雨の予想・１時間降水量（多い所）４日：北部で５０ミリ、南部で６０ミリ５日：北部で５０ミリ、南部で６０ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。・２４時間降水量（多い所５日６時まで：北部で２００ミリ、南部で２５０ミリ６日６時まで：北部で１００ミリ、南部で１２０ミリ