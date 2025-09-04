【無料】日比谷で現代美術の世界を解説し体験するイベント--ラウシェンバーグらの作品も展示
エートーキョーと三井不動産は9月10日〜12日、「東京ミッドタウン日比谷 WHAT IS ART」を、東京ミッドタウン日比谷で開催する。時間は10：00〜20：00(最終日は19:00まで)。
東京ミッドタウン日比谷 WHAT IS ART
同企画は、現代美術の世界を解説し、体験するためのイベント。トークイベントと特別展示で構成しており、単に作品を鑑賞するだけでなく、アートについて能動的に学ぶことを目的としている。
トークイベントは、期間中に4回開催。「アートの定義」「アートの価値」「アートの購入」「アートと公共・事業」の4つのテーマに沿って専門家が登壇し、アートの背景や価値について深く掘り下げる。
トークイベントの4つのテーマ
展示作品は、ロバート・ラウシェンバーグ氏や伊波リンダ氏などの作品が20〜25点。社会科学や思想史といった幅広い視点から解説する。
伊波リンダ, Design of Okinawa, 2021
入場は無料。トークイベントの参加には事前申し込みが必要となる。
