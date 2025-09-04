◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３点を追う７回１死の第４打席は左腕シスクから三塁内野安打を放ち、２試合連続のマルチ安打をマークした。内角のボール球に詰まらされたが、“大谷シフト”で三塁手が遊撃付近を守っていたことで競争となり、大谷の足が間一髪で勝った。その後ベッツの右飛で一塁から二塁にタッチアップするなど体調不良とは思えない元気な姿を見せた。

パイレーツ先発はＢ・アッシュクラフトだった。今年５月にメジャーデビューした直球の平均が９６・９マイル（約１５５・９キロ）の右腕は８月途中から先発に本格転向し、直近４登板は１勝０敗、防御率１・４２と安定した投球を見せていた。初対戦の大谷は初回先頭の第１打席は空振り三振、３回先頭の第２打席は遊飛に倒れた。

しかし、５回先頭の第３打席。右中間を破る二塁打を放ち、３試合連続安打とした。２ストライクから３球目のチェンジアップを捉え、打球速度は１０８・７マイル（約１７４・９キロ）と爆速の当たりで周囲の心配を吹き飛ばした。

９月初戦だった前日２日（同３日）の同カードでは３回に７試合ぶりの本塁打となる４６号ソロ。ドジャース移籍後１００発目となるアーチは打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）と自己＆球団最速を更新する“光速弾”だった。さらにこの日の一発で本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）の４９本に２本差とした。

当初、この日は投手としても先発予定だったが、せきや鼻詰まりの症状がある体調不良を訴えたことで登板回避。ＤＨのみの“一刀流”出場となった。ロバーツ監督は試合前に「昨日から体調不良だった。（試合前に）投球練習のために外に出てみたが、気分が悪くなってトレーナーに知らせた。その時点で彼に確認したところ、『打つのは大丈夫』と保証してくれて、それが（４６号を含む３安打２打点で）正しい判断だったと証明された。ただ、練習は短縮されたし、病気で脱水の可能性もあった。試合で投げる負担を考えた時にはうまくいかないと判断した」と説明していた。