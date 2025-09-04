ドル円理論価格 1ドル＝147.52円（前日比+0.14円） ドル円理論価格 1ドル＝147.52円（前日比+0.14円）

割高ゾーン：148.14より上

現値：148.00

割安ゾーン：146.90より下



過去5営業日の理論価格

2025/09/03 147.38

2025/09/02 147.25

2025/09/01 146.90

2025/08/29 147.54

2025/08/28 146.93



（注）ドル円理論価格とは？

独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

