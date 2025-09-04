8月25日に日清食品からカップヌードルの新作「カップヌードル 魚豚」が発売となりました。プロレスラーの神取忍さんが出演するCMも話題になっている商品ですね。

新商品「カップヌードル 魚豚」がウマい！

こちらを早速買って食べてみたのですが、これは感動的なウマさ！ 濃厚な魚介豚骨のスープがものすごくよくできていて、しかもカップヌードル独特の麺にどっぷりと絡む。いや〜、よくできてる！

別添の魚粉もザラザラ感をアップさせてるし、細かい具材のタマネギなんかもいいアクセント。ほんと、まるで魚介豚骨つけ麺の専門店で食べているかのような気分になれるんですよねえ……。

っていうかこれ、つけ麺にして食いてえなあ！！ 絶対つけ麺で食うべき味だろうがよおおぉぉぉっ！！

カップヌードルを無理やりつけ麺にしてみた

だがしかしだ！ カップヌードルシリーズは粉末スープが小袋に入っていないので、スープだけを分けて作ることはできません。……でもそんなの関係ねえ！ お湯を少なめで作り、強引に麺だけを取り出してやるぞ！

スープと具材はなるべくカップの中に残るようにしながら麺だけをピックアップ！ よしっ！ そして麺は流水＋氷でキンキンに冷やし、スープは鍋で再加熱してアツアツ＆濃厚化！

よっしゃああああっ！！ できたぞおおぉぉぉぉ！！

スープはお湯少なめで作り、しかも軽く煮詰めたため、かなりドロドロの濃厚な状態に仕上がっています。これはもはやスープではなく完全につけ汁！ 特に材料などを足したりせずに「カップヌードル 魚豚」の完全なるつけ麺化に大成功！！

「魚豚」の魅力を最大限に引き立てる！

そして冷やした麺をつけ汁にヌプッとつけて、そのままズズズゥッと口に運ぶと……ウハァーーッ！ 想像を遥かに超えてきた！！

カップヌードルの麺を冷やす機会なんてなかなかないものだけど、いざ冷やしてみるといい感じにプリッとハリが出るんですな。そのまま食べるのとはまったくの別物。そしてつけ汁の濃厚さも大幅アップし「カップヌードル 魚豚」の魅力も最大限に引き立てられている感が……！

いやいや……こりゃあちょっとウマすぎだって〜！ やっぱり暑い夏はラーメンよりつけ麺だよなあ！！

きっとここまで満足度が高くなるのも「カップヌードル 魚豚」のスープがよくできているからこそ。カップヌードルの麺じゃなくて普通の中華麺を使ってつけ麺にしても文句なしに美味しく感じられそうなクオリティでした。

ただただ素晴らしい！ 「カップヌードル 魚豚」にあっぱれあげてください！

(執筆者: ノジーマ)