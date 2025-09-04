女優の小西真奈美（46）が3日、自身のインスタグラムを更新。友人とのランチの様子を公開した。

「笑顔がめちゃくちゃ可愛くて、色んなことにチャレンジをしながら生きている友人とのランチ。会うたびに色んなアップデートがあって、終始笑いつつ、深い話も出来る。そんな友人が大人になってもいてくれることに大感謝です」とつづった。

「“いつも元気ですね、秘訣はなんですか？”と、時々聞かれることがありますが、私自身は“ポジティブに生きよう〜！”などと思って生きているわけではないので 笑 秘訣としては完全に、周りにいてくれる友人達のおかげです。人に恵まれています。有り難いことです」と記した。

さらに「“すっぴんだと誰だかわからない”というコメントを頂き、確かにそうかも。と思い、普段からファンデーションはしませんが、せめて目元だけでもメイクしてみました」と口に手を当て、笑顔を見せる自身の写真をアップ。「お料理が出てくる時には他のお客様がいっぱいになっていたので掲載は控えますが…この写真じゃやっぱり誰だかわからないかもですね」とした。

この投稿に、フリーアナウンサーの安東弘樹は「無垢な笑顔? いつも癒やしと元気を有難うございます」とコメント。フォロワーからも「めちゃくちゃ可愛いし、すっぴんも可愛いです！！！」「いつも若々しくて美しい」「笑顔が素敵です」「かわいい」などのコメントが寄せられている。