太平洋工が連日で新高値、ＴＯＢ期間中にエフィッシモの５％超保有が判明 太平洋工が連日で新高値、ＴＯＢ期間中にエフィッシモの５％超保有が判明

太平洋工業<7250.T>が４連騰。上場来高値を連日で更新した。旧村上ファンド関係者が設立したシンガポール拠点の投資ファンド、エフィッシモ・キャピタル・マネージメントが、太平洋工の株式について新たに５％を超えて保有していることが３日の取引終了後に明らかとなった。太平洋工は７月２５日、ＭＢＯを発表。ＴＯＢ（株式公開買い付け）の期間は９月８日までとなっている。今回の大量保有の判明を受け、ＴＯＢ価格の引き上げなどの思惑が広がり、買いを誘う形となったようだ。



ＴＯＢ価格は１株２０５０円で、同社の株価はＴＯＢ価格を上回って推移している。９月３日提出の大量保有報告書によると、エフィッシモは市場内で段階的に株式を取得。保有割合は５．５４％となっている。報告義務発生日は８月２７日。保有目的の項目には「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」と記載している。



出所：MINKABU PRESS