株式会社エツミは、写真家集団「グループf/64」の名にちなんだショルダーバッグ「SHM PRO」を発売した。

マチ幅が12cmあり、35mmフルサイズのレンズ交換式カメラにF2.8クラスの標準ズームレンズを装着したまま出し入れできるカメラ向けショルダーバッグ。最大で100-400mmクラスのズームレンズまで対応できる深さを確保している。

また、本体には型崩れを防ぎながら優れた衝撃吸収性を特徴とする超高密度ウレタンフォームを採用。底部はゴム脚とターポリン素材で保護され、濡れた地面からの浸水を防げる。

前面には大きく開く、ダブルファスナー仕様のポケットを装備。クッション入りのタブレット収納スペースのほか、貴重品などを収納できるファスナー付きポケットも備える。

その他、背面に大型のファスナーポケットを装備。ループベルトも備え、キャリーカートへの固定にも対応する。サイドにはドリンクホルダーにもなるメッシュポケットを用意した。

ショルダーパッドには、蒸れにくい3Dメッシュ加工を施したクッションを採用。加えて、別売のアクセサリーポーチなどが取り付けられるベルトループを用意する。

内形寸法：約350×120～160×270mm タブレット収納寸法：約120×10×180mm 重量：1.2kg 価格：1万4,850円