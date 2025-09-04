【公式・DayDay.】亜希のざっくりキッチン「ワンパンレシピ」
ワンパン生春巻き焼き
材料（2人分）ライスペーパー：2枚アボカド：1/2個はちみつ梅：3個ツナ（水煮）：1缶ザーサイ：25gにら：1束ごま油：適量塩：適量
【たれ】＜A＞しょうゆ：適量酢：適量ラー油：適量＜B＞酢：適量こしょう：適量調理工程1具材を切る。（にら：3冑／アボカド：スプーンで一口サイズ／はちみつ梅：種を取り出す）2ライスペーパーを水にくぐらせ、フライパンにのせる。3ライスペーパーの上に具材（にら・アボカド・ザーサイ・ツナ・はちみつ梅）を散らしたら、もう1枚のライスペーパーでサンドし、様子を見ながら両面をカリッと香ばしく焼く。4皿に移したら食べやすい大きさにカットし、＜A＞と＜B＞のタレを添えればできあがり。
ワンパン タイ風オムライス
ワンパン 余り物そばめし
材料（2人分）焼きそば麺：1人分ごはん：200gキムチ：50g長ねぎ（みじん切り）：20gイカの塩辛：20gなめ茸：30gごま油：適量調理工程1焼きそば麺をキッチンバサミで細かくカットする。2フライパンにごま油をひき、麵を炒めたら端に寄せ、ごはんを炒める。3麺とごはんを混ぜ、長ねぎを加えて炒める。長ねぎの香りがしてきたら付属の焼きそばソース・キムチ・イカの塩辛・なめ茸を加え、炒めてできあがり。