ワンパン生春巻き焼き 材料（2人分）ライスペーパー：2枚アボカド：1/2個はちみつ梅：3個ツナ（水煮）：1缶ザーサイ：25gにら：1束ごま油：適量塩：適量 材料（2人分）ライスペーパー：2枚アボカド：1/2個はちみつ梅：3個ツナ（水煮）：1缶ザーサイ：25gにら：1束ごま油：適量塩：適量 【たれ】 ＜A＞しょうゆ：適量酢：適量ラー油：適量＜B＞酢：適量こしょう：適量調理工程1具材を切る。（にら：3冑／アボカド：スプーンで一口サイズ／はちみつ梅：種を取り出す）2ライスペーパーを水にくぐらせ、フライパンにのせる。3ライスペーパーの上に具材（にら・アボカド・ザーサイ・ツナ・はちみつ梅）を散らしたら、もう1枚のライスペーパーでサンドし、様子を見ながら両面をカリッと香ばしく焼く。4皿に移したら食べやすい大きさにカットし、＜A＞と＜B＞のタレを添えればできあがり。 ＜A＞しょうゆ：適量酢：適量ラー油：適量＜B＞酢：適量こしょう：適量調理工程1具材を切る。（にら：3冑／アボカド：スプーンで一口サイズ／はちみつ梅：種を取り出す）2ライスペーパーを水にくぐらせ、フライパンにのせる。3ライスペーパーの上に具材（にら・アボカド・ザーサイ・ツナ・はちみつ梅）を散らしたら、もう1枚のライスペーパーでサンドし、様子を見ながら両面をカリッと香ばしく焼く。4皿に移したら食べやすい大きさにカットし、＜A＞と＜B＞のタレを添えればできあがり。

ワンパン タイ風オムライス 材料（2人分）冷やごはん：200g玉ねぎ（みじん切り）：1/4個分青じそ：5枚スライスチーズ：3枚ハム：2枚焼きのり：1枚塩：適量こしょう：適量バター：20g卵：3個ナンプラー：適量パクチー：適量スイートチリソース：適量調理工程1フライパンにバターを入れ、玉ねぎを炒めたら、ごはん・塩・こしょうを入れて混ぜ、バターライスを作る。2，両紊法⊂討のりをのせ、青じそ・ハム・チーズの順でごはんが見えなくなるように重ねる。3ボウルで卵とナンプラーを混ぜ、△両紊卜し入れたら、フタをして弱火で3分焼く。4お皿に盛り付けたら、お好みでスイートチリソースとパクチーをのせて、できあがり。 材料（2人分）冷やごはん：200g玉ねぎ（みじん切り）：1/4個分青じそ：5枚スライスチーズ：3枚ハム：2枚焼きのり：1枚塩：適量こしょう：適量バター：20g卵：3個ナンプラー：適量パクチー：適量スイートチリソース：適量調理工程1フライパンにバターを入れ、玉ねぎを炒めたら、ごはん・塩・こしょうを入れて混ぜ、バターライスを作る。2，両紊法⊂討のりをのせ、青じそ・ハム・チーズの順でごはんが見えなくなるように重ねる。3ボウルで卵とナンプラーを混ぜ、△両紊卜し入れたら、フタをして弱火で3分焼く。4お皿に盛り付けたら、お好みでスイートチリソースとパクチーをのせて、できあがり。