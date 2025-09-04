NiziU3rdアルバム『New Emotion』リリース決定！NiziUだけが表現できる感情で新しいストーリーを描き出す
NiziUの3rdアルバム『New Emotion』が、11月19日にリリースされることが決定した。
■アルバムリード曲は「♡Emotion」
本作は、2023年にリリースされた2ndアルバム『COCONUT』以来約2年4ヵ月ぶりとなるフルアルバム。NiziUだけが表現できる感情で、新しいストーリーを描き出す作品となっている。
収録曲には、SNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いたリード曲「♡Emotion」（読み：ラブエモーション）や、2025年3月にリリースした韓国2ndシングルアルバム『LOVE LINE』の収録曲「What if」の日本語歌詞バージョン「What if-Japanese ver.-」などを収録。
収録曲の情報は、順次発表される予定。
■NiziU「What if-Japanese ver.-」先行配信決定
アルバム収録曲「What if-Japanese ver.-」が、9月6日0時に先行配信されることが決定。本楽曲は、8月に東京・大阪で開催された日本国内最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2025』にて、サプライズ披露された。
なおNiziUは、9月6日より、初の全国ホールツアーが東京・府中の森芸術劇場 どりーむホールからスタートする。
■リリース情報
2025.09.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「What if-Japanese ver.-」
2025.11.19 ON SALE
ALBUM『New Emotion』
