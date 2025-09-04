NiziU3rdアルバム『New Emotion』リリース決定！NiziUだけが表現できる感情で新しいストーリーを描き出す

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUの3rdアルバム『New Emotion』が、11月19日にリリースされることが決定した。

■アルバムリード曲は「♡Emotion」

本作は、2023年にリリースされた2ndアルバム『COCONUT』以来約2年4ヵ月ぶりとなるフルアルバム。NiziUだけが表現できる感情で、新しいストーリーを描き出す作品となっている。

収録曲には、SNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いたリード曲「♡Emotion」（読み：ラブエモーション）や、2025年3月にリリースした韓国2ndシングルアルバム『LOVE LINE』の収録曲「What if」の日本語歌詞バージョン「What if-Japanese ver.-」などを収録。

収録曲の情報は、順次発表される予定。

■NiziU「What if-Japanese ver.-」先行配信決定

アルバム収録曲「What if-Japanese ver.-」が、9月6日0時に先行配信されることが決定。本楽曲は、8月に東京・大阪で開催された日本国内最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2025』にて、サプライズ披露された。

なおNiziUは、9月6日より、初の全国ホールツアーが東京・府中の森芸術劇場 どりーむホールからスタートする。

■リリース情報

2025.09.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「What if-Japanese ver.-」

2025.11.19 ON SALE

ALBUM『New Emotion』

■関連リンク

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com